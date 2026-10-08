Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 8 अक्टूबर 2026: आज 8 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 8 अक्टूबर 2026
विक्रम संवत - 2083 सिद्धार्थी
शक सम्वत - 1948 पराभव
आश्विन - पूर्णिमान्त
भाद्रपद - अमान्त
तिथि
त्रयोदशी - 10:15 पी एम तक
नक्षत्र
पूर्वाफाल्गुनी - 09:20 पी एम तक
योग
शुक्ल - 12:58 ए एम, अक्टूबर 09 तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 06:18 ए एम
सूर्यास्त - 05:59 पी एम
चन्द्रोदय - 04:54 ए एम, अक्टूबर 09
चन्द्रास्त - 04:29 पी एम
अशुभ काल
राहू - 01:36 पी एम से 03:04 पी एम
यम गण्ड - 06:18 ए एम से 07:45 ए एम
कुलिक - 09:13 ए एम से 10:41 ए एम
शुभ काल
अमृत काल - 03:01 पी एम से 04:36 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त - 04:39 ए एम से 05:28 ए एम