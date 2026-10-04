Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 4 अक्टूबर 2026: आज 4 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 4 अक्टूबर 2026

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विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत- 1948, पराभव

पूर्णिमांत- आश्विन

अमांत- भाद्रपद

तिथि

कृष्ण पक्ष नवमी- अक्टूबर 04 05:52 AM- अक्टूबर 05 03:54 AM

कृष्ण पक्ष दशमी- अक्टूबर 05 03:54 AM- अक्टूबर 06 02:07 AM

नक्षत्र

पुनर्वसु- अक्टूबर 04 01:29 AM- अक्टूबर 05 12:13 AM

पुष्य- अक्टूबर 05 12:13 AM- अक्टूबर 05 11:09 PM

योग

परिघ- अक्टूबर 03 03:21 PM- अक्टूबर 04 12:31 PM

शिव- अक्टूबर 04 12:31 PM- अक्टूबर 05 09:51 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 6:23 AM

सूर्यास्त- 6:07 PM

चन्द्रोदय- अक्टूबर 05 12:53 AM

चन्द्रास्त- अक्टूबर 04 1:55 PM

अशुभ काल

राहू- 4:39 PM- 6:07 PM

यम गण्ड- 12:15 PM- 1:43 PM

कुलिक- 3:11 PM- 4:39 PM

दुर्मुहूर्त- 04:33 PM- 05:20 PM

वर्ज्यम्- 12:51 PM- 02:22 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त- 11:52 AM- 12:39 PM

अमृत काल- 09:56 PM- 11:27 PM

ब्रह्म मुहूर्त- 04:47 AM- 05:35 AM

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शुभ योग

रवि पुष्य योग- अक्टूबर 05 12:13 AM- अक्टूबर 05 06:23 AM

सर्वार्थसिद्धि योग- अक्टूबर 05 12:13 AM- अक्टूबर 05 11:09 PM

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