Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 4 अक्टूबर 2026: आज 4 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 4 अक्टूबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- भाद्रपद
तिथि
कृष्ण पक्ष नवमी- अक्टूबर 04 05:52 AM- अक्टूबर 05 03:54 AM
कृष्ण पक्ष दशमी- अक्टूबर 05 03:54 AM- अक्टूबर 06 02:07 AM
नक्षत्र
पुनर्वसु- अक्टूबर 04 01:29 AM- अक्टूबर 05 12:13 AM
पुष्य- अक्टूबर 05 12:13 AM- अक्टूबर 05 11:09 PM
योग
परिघ- अक्टूबर 03 03:21 PM- अक्टूबर 04 12:31 PM
शिव- अक्टूबर 04 12:31 PM- अक्टूबर 05 09:51 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:23 AM
सूर्यास्त- 6:07 PM
चन्द्रोदय- अक्टूबर 05 12:53 AM
चन्द्रास्त- अक्टूबर 04 1:55 PM
अशुभ काल
राहू- 4:39 PM- 6:07 PM
यम गण्ड- 12:15 PM- 1:43 PM
कुलिक- 3:11 PM- 4:39 PM
दुर्मुहूर्त- 04:33 PM- 05:20 PM
वर्ज्यम्- 12:51 PM- 02:22 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:52 AM- 12:39 PM
अमृत काल- 09:56 PM- 11:27 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:47 AM- 05:35 AM
शुभ योग
रवि पुष्य योग- अक्टूबर 05 12:13 AM- अक्टूबर 05 06:23 AM
सर्वार्थसिद्धि योग- अक्टूबर 05 12:13 AM- अक्टूबर 05 11:09 PM