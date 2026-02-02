scorecardresearch
 
राजस्थान: 'दारू रखते हो तो चखना भी रखा करो', इंजीनियर का घर खाली करने के बाद लिपस्टिक से लिख गया चोर

राजस्थान के जैसलमेर में IGNP कॉलोनी के सरकारी आवास में चोरी का अनोखा मामला सामने आया. चोर ने घर खाली कर लैपटॉप, टीवी, शर्ट, कोट और अन्य कीमती सामान चुराए. जाते समय उसने दीवार पर लिपस्टिक में लिखा, “थाने के चक्कर काटोगे तो वक्त बर्बाद होगा, बिहारी बाबू” और कागज पर “दारू रखते हो तो आलू चिप्स भी रखो.” पुलिस ने फिंगरप्रिंट और CCTV फुटेज जुटा कर जांच शुरू कर दी है. सोशल मीडिया पर चोर की हिम्मत और चतुराई चर्चा में है.

चोरी करने के बाद चोर ने अलग-अलग कई मैसेज लिखे. (Photo: Screengrab)
राजस्थान के जैसलमेर से एक अनोखी चोरी की खबर सामने आई है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. यहां IGNP कॉलोनी में सहायक अभियंता सोहन जांगिड़ के सरकारी आवास को रविवार देर रात चोरों ने निशाना बनाया. घर खाली था, ताला टूटा हुआ था और चोर ने बड़े इत्मीनान से कीमती सामान जैसे लैपटॉप, टीवी, परफ्यूम, कपड़े इकट्ठा कर लिए और पूरा घर खाली कर गया.

थाने के चक्कर काटोगे तो वक्त बर्बाद होगा, बिहारी बाबू
लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि चोरी के बाद चोर ने घर की दीवार पर लिपस्टिक से लिखा, “थाने के चक्कर काटोगे तो वक्त बर्बाद होगा, बिहारी बाबू.” इसके अलावा एक कागज पर पेन से यह भी लिखा गया कि “दारू रखते हो तो साथ में आलू चिप्स, चखना भी रखा करो.” चोर ने लिखा, “रिपोर्ट मत करना, तुम मुझे भूल जाना, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा”.

चोर ने दीवार पर यह भी लिखा कि वह मकान मालिक का खाना खा चुका था और आनंद आया, लेकिन मजबूरी में पहली बार चोरी करनी पड़ी. जाते-जाते उसने ‘धन्यवाद’ भी लिखा. चोरी की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, फिंगरप्रिंट जुटाए गए और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

टीवी, लैपटॉप, शर्ट और कोट समेत कई सामान चोरी
पीड़ित अधिकारी सोहन जांगिड़ ने बताया कि वे शहर से बाहर थे और लौटकर ही इस चोरी की जानकारी मिली. उन्होंने चोरी किए गए सामान की सूची पुलिस को सौंप दी है. कोतवाली थाना के SHO सुरजा राम ने पुष्टि करते हुए बताया कि IGNP कॉलोनी में चोरी हुई है. चोर ने टीवी, लैपटॉप, शर्ट और कोट समेत कई कीमती सामान चुराए और दीवार तथा कागजों पर कई बातें लिख गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और उम्मीद है कि जल्द ही चोर को पकड़ा जाएगा.

सोशल मीडिया पर लोग चोर की हिम्मत और चतुराई पर हैरान हैं. अब सवाल यह है कि क्या यह केवल हंसी-मजाक बनकर रह जाएगा या पुलिस इसे सख्त कानून की मिसाल में बदल पाएगी. फिलहाल, जैसलमेर की यह चोरी कहानी अपने अनोखे अंदाज के कारण लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, और पुलिस इसे हल्के में लेने के मूड में नहीं है.

---- समाप्त ----
