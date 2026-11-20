राजस्थान पंचायत चुनाव के बीच बाड़मेर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें बीजेपी कार्यकर्ता पृथ्वीराज सिंह फोन पर पार्टी के जिला अध्यक्ष अनंत राम को उनकी पत्नी की हार की बधाई देते सुनाई दे रहे हैं. वह अपनी टिकट काटे जाने से नाराज हैं और जिलाध्यक्ष पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं. लेकिन इस पूरे मामले में एक दिलचस्प बात है. जिस हार की बधाई पृथ्वीराज दे रहे हैं, असल में वहां जीत हुई है. सरस्वती ने चुनाव में 495 वोटों से जीत दर्ज की है.

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वायरल वीडियो में पृथ्वीराज सिंह अपना परिचय देते हुए कहते हैं, "अध्यक्ष जी, मैं पृथ्वीराज सिंह बोल रहा हूं. आप अपने डबल सरकार में अपनी धर्मपत्नी की हार की हार्दिक बधाई स्वीकार कीजिए."

इसके बाद वह अपनी टिकट काटे जाने का जिक्र करते हैं. पृथ्वीराज कहते हैं कि जिला अध्यक्ष ने उनकी टिकट काटने में भूमिका निभाई थी. उन्हें भगवान पर भरोसा है और ऊपर वाला सब देख रहा है. वह तंज कसते हुए कहते हैं, "जैसे कर्म कर रहे हो, वैसा फल मिल रहा है." बातचीत के दौरान पृथ्वीराज टिकट बांटने के तरीके पर भी सवाल उठाते हैं. उनका कहना है कि किसी को टिकट देने से पहले पार्टी के लोगों से राय लेनी चाहिए थी. वह कहते हैं कि उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि वह "मंडी का बकरा नहीं बिकता हूं."

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कमान सिंह को समर्थन देने का भी किया जिक्र

पृथ्वीराज सिंह बातचीत में कमान सिंह को समर्थन देने की बात भी कहते हैं. उनका दावा है कि उनके समर्थक इस फैसले से नाराज थे, लेकिन उन्होंने खुलकर कमान सिंह का साथ दिया.

वह आरोप लगाते हैं कि कुछ लोगों ने मिलकर चुनाव में खास उम्मीदवारों को हराने की योजना बनाई थी. हालांकि, उनका कहना है कि यह योजना सफल नहीं हुई. पृथ्वीराज पंचायत समिति के नतीजों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि वहां सिर्फ एक सीट आई है. उनके मुताबिक, यह सीट भी निर्दलीय उम्मीदवारों की मेहनत से मिली.

जिस हार की बधाई दी, वह चुनाव जीत गईं

इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि पृथ्वीराज सिंह का दावा चुनावी नतीजों से मेल नहीं खाता. बाड़मेर जिले की सेड़वा पंचायत समिति के वार्ड नंबर 9 से अनंत राम विश्नोई की पत्नी सरस्वती ने जीत दर्ज की है. उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को 495 वोटों से हराया.

हालांकि, वार्ड नंबर 7 से बीजेपी प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा. वायरल वीडियो में पृथ्वीराज इसी चुनावी नतीजों के बीच जिला अध्यक्ष की पत्नी की हार का दावा करते सुनाई दे रहे हैं, जबकि असल नतीजा इसके उलट है. फिलहाल वीडियो में पृथ्वीराज की नाराजगी की वजह उनकी टिकट कटना बताई जा रही है. उन्होंने फोन पर अपनी बात रखते हुए जिला अध्यक्ष पर कई आरोप लगाए, लेकिन पत्नी की हार को लेकर उनका दावा गलत निकला.



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