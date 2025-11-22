राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 48 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर... ACS शिखर अग्रवाल भी हटाए गए

राजस्थान सरकार ने एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेरबदल किया है. जिसमें मुख्यमंत्री के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (ACS) समेत 48 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. यह एडमिनिस्ट्रेटिव फेरबदल शुक्रवार रात को किया गया और चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास के हाल ही में चार्ज संभालने के बाद यह पहली ट्रांसफर लिस्ट है.
ACS शिखर अग्रवाल को चीफ मिनिस्टर ऑफिस (CMO) से हटाकर ACS-इंडस्ट्रीज बनाया गया है. जबकि अखिल अरोड़ा, जो ACS-पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (PHED) थे, उन्हें चीफ मिनिस्टर का नया ACS बनाया गया है.
प्रवीण गुप्ता को सौंपी गई अतिरिक्त जिम्मेदारी
प्रवीण गुप्ता ACS-पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बने रहेंगे और उन्हें एडिशनल जिम्मेदारियां दी गई हैं. वह अब टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर के ACS, RTDC के चेयरपर्सन और आमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO के तौर पर भी काम करेंगे.
वहीं आलोक गुप्ता, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इंडस्ट्रीज और BIP के तौर पर काम कर रहे थे, उन्हें राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है. जबकि शिखर अग्रवाल उनसे इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट संभालेंगे.
राजेश यादव को सौंपी गई ये जिम्मेदारी
राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (RSRTC) के मैनेजिंग डायरेक्टर पुरुषोत्तम शर्मा को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है. टूरिज्म और आर्ट एंड कल्चर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश यादव को HCM RIPA का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है.
मेडिकल एंड हेल्थ की प्रिंसिपल सेक्रेटरी गायत्री राठौर अब मेडिकल एंड हेल्थ के अलावा मेडिकल एजुकेशन की प्रिंसिपल सेक्रेटरी का चार्ज भी संभालेंगी. दिनेश कुमार को रेवेन्यू के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया है.
इन IAS अधिकारियों का भी हुआ ट्रांसफर
नवीन जैन को फाइनेंस (एक्सपेंडिचर) से ट्रांसफर करके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, प्रोटोकॉल का सेक्रेटरी और नई दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर बनाया गया है. पर्सनल डिपार्टमेंट की तरफ से जारी लिस्ट में जिन दूसरे IAS अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है, उनमें रवि जैन, मंजू राजपाल, भवानी सिंह देथा, जोगाराम, सुचि त्यागी, राजन विशाल, अर्चना सिंह, रोहित गुप्ता और गौरव सैनी शामिल हैं.