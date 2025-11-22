scorecardresearch
 

Feedback

राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 48 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर... ACS शिखर अग्रवाल भी हटाए गए

राजस्थान में 48 IAS अधिकारियों ट्रांसफर किया गया है. यह एडमिनिस्ट्रेटिव फेरबदल शुक्रवार रात को किया गया. जिसके तहत अब ACS शिखर अग्रवाल को चीफ मिनिस्टर ऑफिस (CMO) से हटाकर ACS-इंडस्ट्रीज बनाया गया है.

Advertisement
X
राजस्थान में 48 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर. (Photo: Representational )
राजस्थान में 48 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर. (Photo: Representational )

राजस्थान सरकार ने एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेरबदल किया है. जिसमें मुख्यमंत्री के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (ACS) समेत 48 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. यह एडमिनिस्ट्रेटिव फेरबदल शुक्रवार रात को किया गया और चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास के हाल ही में चार्ज संभालने के बाद यह पहली ट्रांसफर लिस्ट है.

ACS शिखर अग्रवाल को चीफ मिनिस्टर ऑफिस (CMO) से हटाकर ACS-इंडस्ट्रीज बनाया गया है. जबकि अखिल अरोड़ा, जो ACS-पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (PHED) थे, उन्हें चीफ मिनिस्टर का नया ACS बनाया गया है.

प्रवीण गुप्ता को सौंपी गई अतिरिक्त जिम्मेदारी

सम्बंधित ख़बरें

सांकेतिक तस्वीर
UP में 14 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, वैभव कृष्ण को मिली DIG वाराणसी रेंज की जिम्मेदारी, देखें लिस्ट 
यूपी में 10 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर
यूपी में 10 सीनियर IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, नमामि गंगे में फेरबदल 
jail
मुर्गी की मौत के विवाद में हुई थी युवक की हत्या, 14 साल बाद तीन आरोपियों को मिली उम्रकैद  
Dausa Road Accident
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर पहले टकराया, फिर आग का गोला बना कंटेनर- VIDEO 
A nine year old girl dies by jumping from fourth floor in Jaipur school
जयपुर में 9 साल की बच्ची ने किया सुसाइड, CBSE ने स्कूल से मांगा जवाब 

प्रवीण गुप्ता ACS-पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बने रहेंगे और उन्हें एडिशनल जिम्मेदारियां दी गई हैं. वह अब टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर के ACS, RTDC के चेयरपर्सन और आमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO के तौर पर भी काम करेंगे.

वहीं आलोक गुप्ता, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इंडस्ट्रीज और BIP के तौर पर काम कर रहे थे, उन्हें राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है. जबकि शिखर अग्रवाल उनसे इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट संभालेंगे.

राजेश यादव को सौंपी गई ये जिम्मेदारी

राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (RSRTC) के मैनेजिंग डायरेक्टर पुरुषोत्तम शर्मा को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है. टूरिज्म और आर्ट एंड कल्चर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश यादव को HCM RIPA का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है.

Advertisement

मेडिकल एंड हेल्थ की प्रिंसिपल सेक्रेटरी गायत्री राठौर अब मेडिकल एंड हेल्थ के अलावा मेडिकल एजुकेशन की प्रिंसिपल सेक्रेटरी का चार्ज भी संभालेंगी. दिनेश कुमार को रेवेन्यू के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया है.

इन IAS अधिकारियों का भी हुआ ट्रांसफर

नवीन जैन को फाइनेंस (एक्सपेंडिचर) से ट्रांसफर करके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, प्रोटोकॉल का सेक्रेटरी और नई दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर बनाया गया है. पर्सनल डिपार्टमेंट की तरफ से जारी लिस्ट में जिन दूसरे IAS अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है, उनमें रवि जैन, मंजू राजपाल, भवानी सिंह देथा, जोगाराम, सुचि त्यागी, राजन विशाल, अर्चना सिंह, रोहित गुप्ता और गौरव सैनी शामिल हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement