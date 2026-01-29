आधी रात को आया, पेट्रोल डालकर फूंक दीं घर की दो स्कूटी...CCTV में कैद हुई घटना

राजस्थान के कोटा शहर में देर रात एक खौफनाक आगजनी की वारदात सामने आई है. यहां एक अज्ञात युवक ने एक घर के बाहर खड़ी दो स्कूटियों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और मौके से फरार हो गया. पूरी घटना महज 30 सेकेंड में अंजाम दी गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. आग की तेज लपटें उठती देख पड़ोसियों में हड़कंप मच गया. यह घटना रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र के रिद्धि-सिद्धि नगर, कृष्णा विहार भदाना इलाके की है.

मोबाइल पर बात, हाथ में पेट्रोल की बोतल… फिर आगजनी

पीड़िता अनीता ने पुलिस को बताया कि वह मंगलवार रात अपने चार बच्चों के साथ घर में सो रही थीं. तड़के करीब 3 बजकर 50 मिनट पर एक युवक स्कूटी से उनके घर के बाहर आकर रुका. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि युवक पहले मोबाइल पर किसी से बात करता है. इसके बाद वह पेट्रोल की बोतल लेकर घर की बाउंड्री अंदर खड़ी स्कूटियों तक पहुंचता है और उन पर पेट्रोल डाल देता है.

ऊंची लपटों से मचा हड़कंप

वीडियो में दिखा कि पेट्रोल डालने के बाद युवक ने माचिस जलाकर दो बार आग लगाने की कोशिश की, लेकिन तीली बुझ गई. तीसरे प्रयास में उसने जलती तीली स्कूटी पर फेंकी, जिससे देखते ही देखते आग भड़क उठी. आग इतनी तेज थी कि ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं और धुएं से पूरा इलाका भर गया.

पड़ोसियों के शोर से खुली नींद

आग की लपटें देखकर पड़ोसियों ने शोर मचाया, तब अनीता की नींद खुली. बाहर निकलकर देखा तो दोनों स्कूटियां आग की चपेट में थीं. तुरंत पड़ोसियों की मदद से पानी की मोटर चलाकर आग पर काबू पाया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. हालांकि तब तक दोनों स्कूटियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं.

30 सेकेंड में वारदात, CCTV के सहारे तलाश

रेलवे कॉलोनी थाना के SI रामसिंह ने बताया कि अज्ञात युवक द्वारा आगजनी का मामला दर्ज कर लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान और तलाश की जा रही है. शुरुआती जांच में युवक के मनचला या रंजिश से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है.

