कोटा में अजब चोरी: नहीं टूटी अलमारी तो बाइक पर लादकर ले भागे, बीच सड़क पर गिरे तो खजाना छोड़ हुए फरार

Kota Jewelry Shop Theft News: कोटा के अनंतपुरा में चोरों ने ज्वेलरी शॉप से गहनों भरी अलमारी चुराने के लिए उसे बाइक पर लाद लिया. अलमारी के सड़क पर गिरने से मचे शोर के कारण चोर माल छोड़कर भाग निकले. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है.

अलमारी में 6–7 किलो चांदी सुरक्षित बच गई.(Photo:ITG)
कोटा में देर रात ज्वेलरी शॉप पर दुस्साहसिक चोरी की वारदात सामने आई. ट्रक यूनियन के पास स्थित दुकान को निशाना बनाते हुए दो बदमाश करीब ढाई बजे बाइक से पहुंचे और गैस कटर की मदद से शटर काट दिया. इसके बाद कांच के गेट का ताला तोड़कर वे भीतर दाखिल हो गए.

अनंतपुरा थाना इलाके का यह मामला है. दुकान में रखी सोने-चांदी के गहनों से भरी अलमारी को तोड़ने की कोशिश नाकाम रहने पर चोरों ने पूरी अलमारी ही उठाकर बाइक पर रख ली. जाते-जाते गल्ले से 13 हजार रुपये नकद और 600–700 ग्राम पुरानी चांदी भी समेट ली.

मकान मालिक को किया कैद

साध्वी प्रेम बाईसा के पिता क्यों रो पड़े?

वारदात के दौरान ऊपर रहने वाले मकान मालिक को बाहर निकलने से रोकने के लिए बदमाशों ने मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और दूसरे दरवाजे की कुंडी लगा दी, ताकि किसी को भनक न लगे.

अलमारी गिरते ही मचा शोर, चोर भागे

दुकान मालिक भरत शाक्यवाल के अनुसार, चोर कुछ दूर जाने के बाद अलमारी के साथ बाइक से गिर पड़े. जोरदार आवाज से मकान मालिक की नींद खुली और उन्होंने शोर मचा दिया. घबराए बदमाश मौके से फरार हो गए. शोर सुनकर आसपास के लोग भी जाग गए और पुलिस को सूचना दी गई.

CCTV में कैद, सबूत छोड़ गए बदमाश

मौके पर पहुंची पुलिस को एक जूता, कंबल और गैस कटर की टंकी बरामद हुई, जिन्हें भागते समय चोर छोड़ गए थे. दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में दोनों आरोपी साफ दिखाई दे रहे हैं.

गनीमत रही कि अलमारी में रखी करीब 6-7 किलो चांदी और 30-35 ग्राम सोने के आभूषण सुरक्षित रहे. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----
