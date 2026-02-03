जयपुर: कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में स्वैग दिखाने का चक्कर... बिजनेसमैन के बेटे ने तंग गलियों में दौड़ाई THAR, कारों को मारी टक्कर, बाइक रौंदी

Rajasthan News: राजधानी जयपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार ब्लैक थार शहर के लिए खौफ का कारण बन गई. बेकाबू थार तंग गलियों में घुसती चली गई और रास्ते में खड़ी चार कारों को टक्कर मार दी.

इतना ही नहीं, दो पहिया वाहनों पर सवार दो लोग भी इसकी चपेट में आ गए. हंगामा तब और बढ़ गया जब नाराज लोगों ने गाड़ी रोकने की कोशिश की. आरोप है कि ड्राइवर ने बचने के बजाय लोगों को कुचलने का प्रयास किया और मौके से फरार हो गया.

यह सनसनीखेज घटना मानसरोवर के विजयपथ इलाके में बीते शनिवार सेक्टर-111 में हुई. घटना के बाद सामने आए CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने थार को जब्त कर लिया है.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, गाड़ी एक बिजनेसमैन परिवार की है और उसे नाबालिग चला रहा था. देखें VIDEO:-

बताया जा रहा है कि वह कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में दोस्तों पर इंप्रेशन जमाने के लिए थार लेकर पहुंचा था. हालांकि, पुलिस अब तक आरोपी ड्राइवर को पकड़ नहीं सकी है.

घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

