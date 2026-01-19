scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर टोल से मिलेगी राहत, बिना रुके दौड़ेंगे वाहन

दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे पर अब टोल प्लाजा पर वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा. मल्टीलाइन फ्री फ्लो सिस्टम (MLFF) लागू होने से बिना बैरियर टोल कटेगा. शाहजहांपुर, मनोहरपुर और दौलतपुर टोल प्लाजा पर इसका काम तेजी से चल रहा है. 1 अप्रैल से यह नई व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है.

Advertisement
X
टोल प्लाजा पर अब वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा. (Photo- ITG)
टोल प्लाजा पर अब वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा. (Photo- ITG)

दिल्ली–जयपुर नेशनल हाईवे-48 पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है. जल्द ही इस हाईवे पर टोल प्लाजा पर रुकने की मजबूरी खत्म होने जा रही है. केंद्र सरकार देश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर मल्टीलाइन फ्री फ्लो सिस्टम (MLFF) लागू कर रही है, जिसमें दिल्ली-जयपुर हाईवे को भी शामिल किया गया है.

इस नई व्यवस्था के तहत शाहजहांपुर, मनोहरपुर और दौलतपुर टोल प्लाजा पर बिना बैरियर के टोल वसूली की जाएगी. यहां वाहन चालकों को न तो लाइन में लगना पड़ेगा और न ही टोल प्लाजा पर ब्रेक लगाना होगा. हाई-स्पीड कैमरों की मदद से वाहनों की नंबर प्लेट और फास्टैग को स्कैन किया जाएगा, जिसके बाद टोल की राशि अपने आप फास्टैग खाते से कट जाएगी.

यह भी पढ़ें: Exclusive: टोल प्लाजा पर अब नहीं चलेगा नकद, 1 अप्रैल से केवल FASTag और UPI से ही होगी एंट्री

सम्बंधित ख़बरें

देश के कईं राज्यों में आग की भयावह घटनाएं, सुरक्षा इंतजामों पर खड़े हुए गंभीर सवाल
conversational hindi phrases and expressions
टोल देने को लेकर महिलाओं ने किया हंगामा
Attack on shopkeeper in Jaipur for not giving credit
जयपुर में उधार ना देने पर दुकानदार पर हमला
सेना का जवान बताकर टोल पर छूट मांगी.(Photo: Screengrab)
₹25 को लेकर टोल पर बवाल, हाईवे पर महिलाओं ने टोलकर्मियों को दौड़ाया, Video
Dispute over small loan turns violent in Jaipur
चंद पैसों का उधार न देने पर दुकानदार की पिटाई, वीडियो आया सामने

अधिकारियों के मुताबिक, 1 अप्रैल से इस सिस्टम को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है. इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि ईंधन की खपत भी कम होगी. अभी तक टोल प्लाजा पर लंबी कतारों के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था और कई बार विवाद की स्थिति भी बन जाती थी.

Advertisement

10 प्रमुख हाईवे पर MLFF सिस्टम लागू होगा

देशभर में कुल 10 प्रमुख हाईवे पर MLFF सिस्टम लागू किया जा रहा है. केंद्रीय परिवहन मंत्री पहले ही 1100 से अधिक टोल प्लाजा से बैरियर हटाने की घोषणा कर चुके हैं. इसी दिशा में अब काम तेज कर दिया गया है.

शाहजहांपुर और मनोहरपुर टोल प्लाजा पर काम पूरा

जयपुर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय आर्य के अनुसार, शाहजहांपुर और मनोहरपुर टोल प्लाजा पर काम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि दौलतपुर में भी तेजी से काम जारी है. अलग-अलग कंपनियों को इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है ताकि तय समय पर इसे शुरू किया जा सके.

यह भी पढ़ें: बाराबंकी: टोल प्लाजा पर वकील की पिटाई से भड़का साथियों का गुस्सा, बैरियर तोड़े-आवागमन फ्री किया; मैनजर समेत 3 अरेस्ट

ऑटोमेटिक चालान की कार्रवाई होगी

इस सिस्टम के तहत अतिरिक्त कैमरे भी लगाए जा रहे हैं. इन कैमरों की मदद से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की पहचान कर उनके खिलाफ ऑटोमेटिक चालान की कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पहले ही लेन सिस्टम लागू किया जा चुका है, ऐसे में MLFF के आने से ट्रैफिक व्यवस्था और ज्यादा सुचारू होने की उम्मीद है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement