scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बाराबंकी: टोल प्लाजा पर वकील की पिटाई से भड़का साथियों का गुस्सा, बैरियर तोड़े-आवागमन फ्री किया; मैनजर समेत 3 अरेस्ट

Barabanki Toll Plaza Clash: बाराबंकी के हैदरगढ़ में एक अधिवक्ता की पिटाई से नाराज सैकड़ों वकीलों ने बारा टोल प्लाजा पर धावा बोल दिया. आक्रोशित अधिवक्ताओं ने टोल बैरियर तोड़कर उसे 'टोल फ्री' कर दिया. पुलिस ने मामले में टोल मैनेजर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
बाराबंकी के बारा टोल प्लाजा पर वकीलों का उग्र प्रदर्शन (Photo: Screengrab)
बाराबंकी के बारा टोल प्लाजा पर वकीलों का उग्र प्रदर्शन (Photo: Screengrab)

Uttar Pradesh News: बाराबंकी के हैदरगढ़ थाना क्षेत्र स्थित लखनऊ-सुल्तानपुर हाईवे के बारा टोल प्लाजा पर गुरुवार को सैकड़ों अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया. यह विरोध बुधवार को हाईकोर्ट के अधिवक्ता रत्नेश शुक्ला के साथ टोल कर्मियों द्वारा की गई मारपीट के जवाब में हुआ. वकीलों ने गुस्से में आकर टोल के सभी बूम बैरियर तोड़ दिए और वाहनों का आवागमन पूरी तरह निशुल्क कर दिया. मौके पर स्थिति संभालने के लिए एसडीएम और सीओ को मोर्चा संभालना पड़ा. पुलिस ने अधिवक्ता की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए टोल मैनेजर जगभान सिंह और अन्य नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. 

फास्टैग विवाद में अधिवक्ता की पिटाई

घटना की शुरुआत बुधवार को हुई जब प्रयागराज हाईकोर्ट के अधिवक्ता रत्नेश शुक्ला लखनऊ जा रहे थे बारा टोल प्लाजा पर फास्टैग बैलेंस खत्म होने को लेकर उनकी टोल कर्मियों से बहस हो गई. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर टोल पर तैनात बाउंसरों और कर्मचारियों ने अधिवक्ता को बेरहमी से पीट दिया. 

सम्बंधित ख़बरें

Toll plaza staff beat lawyer over fast tag balance in Barabanki Uttar Pradesh
बाराबंकी में टोल कर्मियों ने वकील को दौड़ाकर पीटा
Toll plaza staff severely beat advocate over fastag balance in Barabanki UP
FasTag व‍िवाद में टोलकर्मियों ने वकील को दौड़ाकर पीटा; Video
जज के आवास पर पथराव करने वाले गिरफ्तार.(Photo: Representational)
14 साल बाद रेप केस में बरी हुआ शख्स, झूठा आरोप लगाने वाली महिला पर एक्शन
man holding mobile
ठगी का नया हथकंडा, व्हाट्सएप पर भेजी फोटो, एक क्लिक में अकाउंट से उड़े लाखों
man murdered his married girlfriend in Barabanki. (Photo: ITG)
जिस प्रेमी से मिलने रात 1 बजे पहुंची शादीशुदा महिला, उसी ने कुल्हाड़ी से काट डाला!

इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद हैदरगढ़ तहसील बार के वकील लामबंद हो गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया.

वकीलों का उग्र प्रदर्शन और टोल फ्री

गुरुवार को बड़ी संख्या में वकील बारा टोल प्लाजा पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी. वकीलों का उग्र रूप देखकर वहां तैनात टोल कर्मी मौके से भाग निकले. प्रदर्शनकारियों ने टोल के बैरियर उखाड़ फेंके और हाईवे को टोल फ्री कर दिया. इस दौरान भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के कार्यकर्ताओं ने भी मौके पर पहुंचकर वकीलों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया. घंटों तक चले इस हंगामे के कारण हाईवे पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

Advertisement

पुलिस की कार्रवाई और एसपी का बयान

हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ. एसडीएम और सीओ ने वकीलों को समझाने की कोशिश की. पुलिस ने चार नामजद और दस अज्ञात कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर टोल मैनेजर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. 

बाराबंकी के पुलिस कप्तान अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है. गिरफ्तारी के बाद वकीलों का गुस्सा शांत हुआ और आवागमन सामान्य हो सका.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement