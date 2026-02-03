scorecardresearch
 
स्कूल में खेलते समय गिरा फेवीक्विक, बच्चे की चिपक गईं दोनों आंखें

बांसवाड़ा जिले के एक स्कूल में एक बच्चे के आंखों पर फेवीक्विक गिर गया. जिससे बच्चे की आंखें चिपक गईं और उसकी हालत खराब हो गई. फिलहाल बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

फेवीक्विक से चिपकी बच्चे की आंख. (Photo: Representational )
फेवीक्विक से चिपकी बच्चे की आंख. (Photo: Representational )

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित एक सरकारी स्कूल में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां स्कूल में खेलते समय तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले 9 वर्षीय छात्र राधेश्याम की आंखों में गलती से फेवीक्विक गिर गया. मासूम ने जलन के कारण आंखों को मसल दिया, जिससे दोनों आंखों की पलकें कुछ ही देर में बुरी तरह चिपक गईं. बच्चे के रोने-चिल्लाने पर स्कूल स्टाफ ने उसे संभाला और तुरंत परिजनों को सूचना दी.

सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजन राधेश्याम को कुशलगढ़ हॉस्पिटल लेकर पहुंचे. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया. हालत गंभीर होने और नेत्र ऑपरेशन की सुविधा नहीं होने के चलते डॉक्टरों ने बच्चे को उदयपुर स्थित एमबी हॉस्पिटल रेफर कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार फेवीक्विक के केमिकल के कारण पलकें मजबूती से चिपक गई थीं.

रगड़ने से फैला फेवीक्विक और चिपक गईं दोनों आंखों की पलकें

स्कूल स्टाफ ने बताया कि खेलते समय छात्र के आंख में फेवीक्विक गिर गया.  जिससे उसे जलन होने लगी और उसने आंख रगड़ दिया. रगड़ते ही फेवीक्विक पूरी आंख में फैल गया. जिससे उसके दोनों आंखों की पलकें चिपक गईं. आंखों को चिपकने के बाद बच्चा चिल्लाने लगा. जिसके बाद टीचर और अन्य स्टाफ भी पहुंच गए. 

इसके बाद घटना की जानकारी तुरंत बच्चे के पैरेंट्स को दी गई. जिसके बाद पैरेंट्स भी मौके पर पहुंच गए और बच्चे को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल बच्चे का इलाज जारी है. 

