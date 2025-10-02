scorecardresearch
 

Feedback

फेवीक्विक वाली बर्बरता... नाना निकला आरोपी, नवजात के मुंह में भरे थे पत्थर, पुलिस ने री-क्रिएट किया सीन

राजस्थान के भीलवाड़ा से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है. एक नवजात को उसके सगे नाना ने जंगल में पत्थरों के नीचे दबा दिया और मुंह में फेवीक्विक भर दिया. जांच में सामने आया कि नाना ने यह कदम उठाया था और यह बच्चा उसकी अविवाहित बेटी का था. बेटी प्रेग्नेंट थी, उसके पिता ने सोचा कि नवजात को मारने से पूरी कहानी छिपाई जा सकती है.

Advertisement
X
जांच करने आरोपी को घटनास्थल पर ले गई पुलिस. (Photo: Screengrab)
जांच करने आरोपी को घटनास्थल पर ले गई पुलिस. (Photo: Screengrab)

राजस्थान में भीलवाड़ा के बिजोलिया इलाके से बीते दिनों बेहद दर्दनाक घटना सामने आई थी. यहां एक नवजात के मुंह में पत्थर ठूंसकर मुंह को फेवीक्विक से चिपका दिया गया था. इसके बाद नवजात को पत्थरों के नीचे दबा दिया गया था. गनीमत रही कि नवजात की जान बचा ली गई. अब इस कहानी में जो खुलासा हुआ है, वो हैरान कर देने वाला है.

पुलिस ने इस मामले के आरोपी को अरेस्ट कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की अविवाहित बेटी ने नवजात को जन्म दिया था. इसी वजह से उसने पूरी कहानी छिपाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया.

नवजात की हत्या करने की कोशिश करने वाला उसका सगा नाना है. आरोपी नाना को पुलिस ने गिरफ्तार किया और घटनास्थल पर ले गई, वहां सीन क्रिएट कर जांच-पड़ताल की गई. पुलिस ने यह भी पता लगाया कि आरोपी ने कहां से बस पकड़ी थी, कहां से फेवीक्विक खरीदा था और कहां-कहां रुके थे. इस वारदात के दौरान इस नवजात की मां भी मौजूद थी. आरोपी नाना ने कहा कि इज्जत बचाने के लिए और बेटी की शादी करने के लिए मैंने ऐसा किया.

सम्बंधित ख़बरें

Baby found under stones
ऐसी हैवानियत! नवजात के मुंह में पत्थर ठूंसकर चिपकाई फेवीक्विक और दबा दिया जंगल में  
फेवीक्विक से चिपक गई छात्रों की आंखें. (Photo: Screengrab)
सहपाठियों ने सोते समय आंख में डाल दी फेवीक्विक, 8 छात्रों की चिपक गईं आंखें 
ग्वालियर के प्राइवेट अस्पताल पहुंची युवती.
'मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा...' बर्बरता की शिकार बेटी की आंख खराब होने पर टूटी मां  
जिस कमरे में बंधक रही लड़की, आरोपी को लेकर वहां पहुंची.
फेवीक्विक वाली बर्बरता... जिस कमरे में बंधक रही लड़की, वहां पहुंची पुलिस 
पीड़ित बच्चा.
मां को पीट रहे थे दबंग, बच्चे ने किया विरोध तो फेवीक्विक से चिपका दिए होंठ 

यह भी पढ़ें: ऐसी हैवानियत! नवजात के मुंह में पत्थर ठूंसकर चिपकाई फेवीक्विक और दबा दिया जंगल में...ऐसे बची जान

Advertisement

आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह बूंदी से भीलवाड़ा जाते समय बच्चे और बेटी के साथ जंगल के रास्ते में मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के सीता का कुंड मंदिर के पास उतर गया. बेटी को पत्थरों के ढेर से थोड़ी दूर पहले ही खड़ा कर दिया. फिर उसने तौलिया लपेटकर पहले नवजात को पत्थरों के ढेर के पास रखा, फिर मासूम के मुंह में पत्थर भर दिया और मुंह में फेवीक्विक लगा दिया. 

पुलिस ने इस रीक्रिएशन सीन के दौरान आरोपी को एक डमी देकर वारदात स्थल तक भेजा. इस मामले में बिजोलिया थाने के सहायक सब इंस्पेक्टर रामजी लाल मीणा ने बताया कि पुलिस ने पहले धारा 108 में केस दर्ज किया था, फिर इसको धारा 110 में कन्वर्ट किया है. हमने आरोपी के साथ मौका तस्दीक किया. आरोपी ने बताया कि अवैध संबंध की बदनामी को छिपाने के लिए उसने ऐसा किया. बच्चे को मारने का प्रयास किया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement