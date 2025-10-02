फेवीक्विक वाली बर्बरता... नाना निकला आरोपी, नवजात के मुंह में भरे थे पत्थर, पुलिस ने री-क्रिएट किया सीन

राजस्थान में भीलवाड़ा के बिजोलिया इलाके से बीते दिनों बेहद दर्दनाक घटना सामने आई थी. यहां एक नवजात के मुंह में पत्थर ठूंसकर मुंह को फेवीक्विक से चिपका दिया गया था. इसके बाद नवजात को पत्थरों के नीचे दबा दिया गया था. गनीमत रही कि नवजात की जान बचा ली गई. अब इस कहानी में जो खुलासा हुआ है, वो हैरान कर देने वाला है.

पुलिस ने इस मामले के आरोपी को अरेस्ट कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की अविवाहित बेटी ने नवजात को जन्म दिया था. इसी वजह से उसने पूरी कहानी छिपाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया.

नवजात की हत्या करने की कोशिश करने वाला उसका सगा नाना है. आरोपी नाना को पुलिस ने गिरफ्तार किया और घटनास्थल पर ले गई, वहां सीन क्रिएट कर जांच-पड़ताल की गई. पुलिस ने यह भी पता लगाया कि आरोपी ने कहां से बस पकड़ी थी, कहां से फेवीक्विक खरीदा था और कहां-कहां रुके थे. इस वारदात के दौरान इस नवजात की मां भी मौजूद थी. आरोपी नाना ने कहा कि इज्जत बचाने के लिए और बेटी की शादी करने के लिए मैंने ऐसा किया.

आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह बूंदी से भीलवाड़ा जाते समय बच्चे और बेटी के साथ जंगल के रास्ते में मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के सीता का कुंड मंदिर के पास उतर गया. बेटी को पत्थरों के ढेर से थोड़ी दूर पहले ही खड़ा कर दिया. फिर उसने तौलिया लपेटकर पहले नवजात को पत्थरों के ढेर के पास रखा, फिर मासूम के मुंह में पत्थर भर दिया और मुंह में फेवीक्विक लगा दिया.

पुलिस ने इस रीक्रिएशन सीन के दौरान आरोपी को एक डमी देकर वारदात स्थल तक भेजा. इस मामले में बिजोलिया थाने के सहायक सब इंस्पेक्टर रामजी लाल मीणा ने बताया कि पुलिस ने पहले धारा 108 में केस दर्ज किया था, फिर इसको धारा 110 में कन्वर्ट किया है. हमने आरोपी के साथ मौका तस्दीक किया. आरोपी ने बताया कि अवैध संबंध की बदनामी को छिपाने के लिए उसने ऐसा किया. बच्चे को मारने का प्रयास किया.

