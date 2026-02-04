दुकानदार ने बच्ची को टॉफी की जगह दिया बारूद, चबाते ही हुआ विस्फोट... उड़ा जबड़ा

राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के बास गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां टॉफी समझकर विस्फोटक चबाने से तीन साल की मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. बच्ची के मुंह में तेज विस्फोट हुआ. धमका इतना तेज था कि बच्ची का जबड़ा और गाल बुरी तरह फट गया. तेज धमाके की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो बच्ची खून से लथपथ पड़ी मिली. जिसके बाद उसे तुरंत इलाज के लिए अलवर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जहां उसकी सर्जरी की गई है और उसका इलाज जारी है. अभी भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

दुकानदार पर टॉफी की जगह बारूद देने का आरोप

पुलिस ने बताया कि अक्शु (3) पुत्री साक्षी अपनी बड़ी बहन अहाना (6) के साथ गांव की ही एक किराना दुकान पर टॉफी लेने गई थी. आरोप है कि दुकानदार सुदील उर्फ काला पुत्र नत्थो ने टॉफी की जगह बारूद से भरी पटाखेनुमा टॉफी बच्ची को दे दी. जैसे ही अक्शु ने उसे मुंह में डालकर चबाया तो बच्ची के मुंह में तेज जोरदार विस्फोट हो गया. विस्फोट के बाद बच्ची खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ी.

इस मामले में बच्ची की चाची निकिता पुत्री परवीन की रिपोर्ट पर रामगढ़ थाने में केस दर्ज किया गया है. थानाधिकारी डॉ. विजेन्द्र सिंह ने बताया कि आरोपी दुकानदार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल जांच और विशेषज्ञों की राय ली जा रही है. वहीं आरोपी दुकानदार का कहना है कि बच्ची को चोट सड़क पर गिरने और कोल्डड्रिंक की कांच की बोतल लगने से आई है, लेकिन बच्ची के जबड़े और मुंह की हालत विस्फोट की ओर स्पष्ट इशारा कर रही है. इस घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है. इस संबंध में पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल में जुटी है.

डीएसपी ने क्या कहा?

रामगढ़ के डीएसपी पिंटू कुमार ने कहा कि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद से गांव में तरह-तरह की बात होने लगी है. पुलिस ने दुकानदार के बयान दर्ज किए हैं. साथ ही ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है. घटना के बाद से परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. क्योंकि बच्ची का चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है.



