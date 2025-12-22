scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'राजनीति नहीं, दुआ करने जा रहा...', अजमेर शरीफ दरगाह पर आज चादर चढ़ाएंगे किरेन रिजिजू

अजमेर शरीफ दरगाह में सूफी संत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती के 814वें उर्स के मौके पर केंद्रीय मंत्री किरेण रिजिजू आज चादर पेश करेंगे. उन्होंने इसे पूरी तरह धार्मिक यात्रा बताया है. उर्स 22 से 30 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान लाखों श्रद्धालु अजमेर पहुंच रहे हैं.

Advertisement
X
केंद्रीय मंत्री किरेण रिजिजू आज अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचेंगे. (File Photo- PTI)
केंद्रीय मंत्री किरेण रिजिजू आज अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचेंगे. (File Photo- PTI)

सूफी संत ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें सालाना उर्स के मौके पर केंद्रीय अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेण रिजिजू आज अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचेंगे. वह दरगाह पर पारंपरिक चादर भेंट करेंगे. उर्स के मौके पर हर साल केंद्र सरकार की तरफ से यह चादर चढ़ाई जाती है. दरगाह को लेकर कुछ विवाद भी चल रहा है और कोर्ट से इस तरह चादर चढ़ाने पर रोक लगाने की मांग भी की गई है.

दरगाह पहुंचने से पहले किरेण रिजिजू ने साफ कहा कि उनका यह दौरा पूरी तरह धार्मिक है. उन्होंने कहा, "मैं वहां लोगों की भलाई और देश की तरक्की के लिए दुआ करने जा रहा हूं. मैं कोई राजनीति करने नहीं जा रहा हूं."

यह भी पढ़ें: अजमेर शरीफ में 814वें उर्स की तैयारी तेज... पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भेजेंगे चादर

सम्बंधित ख़बरें

Kiren Rijiju
अजमेर दरगाह में 814वां उर्स... कल पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री रिजिजू, मंत्रालय का चादर चढ़ाने का कार्यक्रम
अजमेर शहर में गिरी इमारत.(Photo:Screengrab)
अजमेर: सिने वर्ल्ड के पास 3 मंजिला इमारत गिरी, मलबे में दबा मजदूर
अजमेर दरगाह में लाइसेंस विवाद पर भड़के सरवर चिश्ती
खादिमों के लिए लाइसेंस पर अंजुमन कमेटी का कड़ा विरोध.(Photo:Screengrab)
'दरगाह किसी के बाप की नहीं...', लाइसेंस विवाद पर भड़के सरवर चिश्ती
आरोपी चालक की तलाश जारी.(Photo: Representational)
रॉन्ग साइड से आए ट्रेलर ने कार को मारी जोरदार टक्कर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत

किरेण रिजिजू ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "हम हर साल अजमेर शरीफ जाते हैं. पिछले साल भी गए थे. मैं यही दुआ करता हूं कि हमारा देश आगे बढ़े, सभी लोग खुशहाल रहें और देश में भाईचारा और शांति बनी रहे. हम सभी मिलकर विकसित भारत की ओर आगे बढ़ें."

ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती का 814वां उर्स

ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती का 814वां उर्स इस साल 22 दिसंबर को इस्लामी महीने रजब की शुरुआत के साथ शुरू हुआ, जो 30 दिसंबर 2025 तक चलेगा. उर्स के मुख्य दिन 22 से 30 दिसंबर के बीच हैं, जिनमें देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु अजमेर शरीफ पहुंचते हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'दरगाह किसी के बाप की नहीं, यह इस्लामिक संस्था है...', अजमेर में लाइसेंस विवाद पर भड़के सरवर चिश्ती

अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर क्या विवाद है?

हर साल की तरह इस बार भी अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से दरगाह में चादर पेश की जाएगी. हालांकि, इस बीच उर्स को लेकर एक विवाद भी चर्चा में है. हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अदालत में याचिका दायर कर दरगाह परिसर में शिव मंदिर होने का दावा किया है. इस मामले में उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों द्वारा चादर चढ़ाने पर रोक लगाने की मांग भी की थी.

इस याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने तारीख 3 जनवरी तय की है. फिलहाल कोर्ट की ओर से कोई रोक नहीं लगाई गई है, जिसके चलते उर्स और चादर पेश करने की परंपरा जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement