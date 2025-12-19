अजमेर शरीफ में 814वें उर्स की तैयारी तेज... पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भेजेंगे चादर

अजमेर शरीफ दरगाह पर सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें उर्स को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. इस मौके पर 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर पेश की जाएगी. प्रधानमंत्री की चादर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू दरगाह में पेश करेंगे. इसे लेकर किरण रिजिजू का आधिकारिक कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है.

उर्स के मौके पर देशभर से जायरीन अजमेर पहुंच रहे हैं और दरगाह परिसर में धार्मिक-सांस्कृतिक गतिविधियों का सिलसिला जारी है. इधर, सियासी स्तर पर भी उर्स को लेकर हलचल देखने को मिली.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ख्वाजा साहब की दरगाह के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से चादर पेश की. नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में खड़गे ने कहा कि गंगा-जमुनी तहजीब, भाईचारा, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा ही भारत की असली ताकत है.

खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदी में पोस्ट करते हुए लिखा कि ख्वाजा गरीब नवाज की शिक्षा 'सबके लिए प्रेम, किसी से द्वेष नहीं' आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक है. उन्होंने दुआ की कि देश में शांति, प्रेम, सामाजिक सौहार्द और एकता बनी रहे.

इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारीक अनवर, इमरान प्रतापगढ़ी, मोहम्मद जावेद सहित कई नेता मौजूद रहे.

बता दें कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स हर साल देश की साझा संस्कृति और सूफी परंपरा का प्रतीक माना जाता है, जहां धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर लाखों श्रद्धालु अमन और भाईचारे की दुआ के साथ हाजिरी लगाते हैं.

