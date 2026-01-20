scorecardresearch
 
नितिन नबीन की ताजपोशी के साथ पीएम मोदी ने दे दिया अगला चुनावी चैलेंज

नितिन नबीन के रूप में बीजेपी को नया अध्यक्ष ऐसे वक्त मिला है जब कुछ समय बाद कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. बीते वक्त देश में हुई विधानसभा, निकाय और पंचायत चुनावों में बीजेपी की जीत के ट्रैक रिकॉर्ड की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नबीन. (Photo: PTI)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नबीन. (Photo: PTI)

नितिन नबीन बीजेपी के नए अध्यक्ष बन गए हैं. खरमास का महीना नितिन नबीन के लिए प्रोबेशन पीरियड जैसा था. 14 दिसंबर को उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था. और, अब 20 जनवरी से वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे. 

बीजेपी अध्यक्ष का कार्यभार संभालते ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको टास्क दे दिया है. देश के कई हिस्सों में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत पक्की करने का टार्गेट - 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल, असम और तमिलनाडु जैसे राज्यों में विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं.

दिल्ली में नए अध्यक्ष की ताजपोशी के मौके पर मोदी ने नितिन नबीन को अपना बॉस बताया और, लगे हाथ अगला चुनावी चैलेंज भी थमा दिया - बीजेपी मुख्यालय में मोदी के भाषण को देखें तो पश्चिम बंगाल और केरल पर ज्यादा जोर लगता है. 

नितिन नबीन को ऐसे मिला टार्गेट

बीजेपी चुनावी मशीन क्यों कही जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौका देखकर नितिन नबीन को भी नए सिरे से बता दिया. 2002 के गुजरात चुनाव में जीत के बाद हुई समीक्षा बैठक की याद दिलाते हुए मोदी ने कहा, यह भाजपा है जो जीत का जश्न मनाते समय भी अपनी कमियों की लगातार समीक्षा करती है, और कमियों से उभरने के लिए हर समय का उपयोग करती है... हमें आगे बढ़ना है... हमें ध्यान रखना है, हम हार और जीत के बाद समीक्षा करते हैं.

महाराष्ट्र के निकाय चुनावों का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, मैं आपको महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों का उदाहरण दूंगा... महाराष्ट्र में हम निकाय चुनाव जीतने के बाद जश्न में डूबे नहीं, बल्कि मैं तो अभी पढ़ रहा था कि उसी दिन से हमारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता आने वाले पंचायत के चुनावों की तैयारियों के लिए बैठक शुरू कर दी थी.

ये सब समझाते हुए मोदी ने नितिन नबीन की जी भर प्रशंसा की भी की. बोले, आज भाजपा परिवार को अपना नया मुखिया मिला है... ऊर्जावान मुखिया मिला है... अनुभवी मुखिया मिला है.

मोदी ने कहा, नितिन नबीन जी मेरे बॉस हैं, और मैं कार्यकर्ता हूं.

जेन-ज़ी के प्रभाव वाले दौर में मोदी ने कहा, नितिन जी उस पीढ़ी से हैं जिन्होंने बचपन में रेडियो पर खबरें सुनीं... और आज एआई का इस्तेमाल करते हैं... युवा ऊर्जा और संगठन का लंबा अनुभव दोनों मौजूद हैं.

और इसके साथ ही मोदी ने नितिन नबीन को ये भी समझा दिया कि उनकी जिम्मेदारियों का दायरा बहुत बड़ा है, अब नितिन नबीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं, और उनका दायित्व एनडीए के सभी साथियों के बीच तालमेल का भी है.

पश्चिम बंगाल और केरल प्राथमिकता में सबसे ऊपर

आने वाले चुनावों के मुद्दे बताने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को बीजेपी के चुनाव जीतने का ट्रैक रिकॉर्ड की तरफ भी ध्यान दिलाया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद के चुनावों का ही. लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने स्लोगन दिया था, अबकी बार 400 पार. लेकिन, बीजेपी एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई. 

प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के बहाने नितिन नबीन को बताया, बीते डेढ़ दो वर्षों में तो भाजपा पर जनता का भरोसा और मजबूत हुआ है. विधानसभा हो या स्थानीय निकाय बीजेपी की स्ट्राइक रेट अभूतपूर्व रही है. इस दौरान देश में छह राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं. इनमें से चार चुनाव बीजेपी, एनडीए ने जीते हैं. आज भाजपा सिर्फ संसद और विधानसभा की नहीं बल्कि नगर पालिकाओं और नगर निगमों में भी पहली पसंद है. और, इसका ताजा उदाहरण अभी-अभी हमारा महाराष्ट्र है. हाल में जो मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम सामने आए हैं, अभूतपूर्व है.

बीजेपी कैसे पंचायत चुनाव नतीजों में विधानसभा चुनाव की झलक देख रही है, मोदी ने नितिन नबीन को ये भी अपनी स्टाइल में समझाया. बोले, केरल में भी आज बीजेपी के करीब 100 पार्षद हैं... केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की जनता ने मेयर चुनाव में 45 साल बाद लेफ्ट से सत्ता छीनी और भाजपा पर भरोसा किया... मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भी लोग केरल में बीजेपी को अवसर जरूर देंगे.

पंचायत चुनाव के नतीजों की याद दिलाकर मोदी ने नितिन नबीन को केरल चुनाव का टास्क थमाया, और घुसपैठियों के बहाने ये भी समझा दिया कि पश्चिम बंगाल चुनाव उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है. असम और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों में चुनावी राजनीति के हिसाब से बीजेपी के लिए घुसपैठियों का बड़ा मुद्दा है, जिसे चुनावों में भुनाने की तैयारी है. हाल के असम दौरे और उसके बाद पश्चिम बंगाल में मोदी के भाषण में घुसपैठियों के मुद्दे पर काफी जोर दिखा है. 

प्रधानमंत्री मोदी ने नितिन नबीन से कहा है कि उनको घुसपैठियों के मुद्दे पर भी खासतौर पर ध्यान देना है. मोदी ने कहा, ऐसे राजनीतिक दल जो वोट बैंक की राजनीति में घुसपैठियों को बचा रहे हैं या उन्हें कवर दे रहे हैं... हमें उनको पूरी ताकत से जनता के सामने बेनकाब करना ही होगा... एक्सपोज करना ही होगा.

---- समाप्त ----
