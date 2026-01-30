scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 28 जख्मी

ओडिशा पुलिस फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुट गई है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसा लापरवाही से हुआ या इसके पीछे कोई और वजह थी.

Advertisement
X
ओडिशा में बड़ा सड़क हादसा (Representational Image)
ओडिशा में बड़ा सड़क हादसा (Representational Image)

ओडिशा के क्योंझर जिले में सड़क हादसे में ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के 28 जवान घायल हो गए. यह दुर्घटना तडुआबाहाल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-520 पर हुई.

जानकारी के अनुसार, ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (OISF) के जवानों को लेकर बस शुक्रवार को गुआली से घटगांव  जा रही थी. बस में कुल 28 पुलिसकर्मी सवार थे. ये सभी जवान घटगांव स्थित एनुअल कोर्स फायरिंग परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने जा रहे थे.

इसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने बस को टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया. अचानक टक्कर लगने से बस का संतुलन बिगड़ गया. बस ड्राइवर संभल पाता, उससे पहले ही बस आगे चल रहे दूसरे ट्रक के पीछे जा भिड़ी. दो तरफ से लगी टक्कर के कारण बस में बैठे सभी पुलिसकर्मी घायल हो गए.

सम्बंधित ख़बरें

Odissa Religious Tension
ओडिशा में प्रेयर मीट को लेकर विवाद, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा
elderly cmomits suicide after daughter assaulted by village people
ओडिशा में बेटी को पीटने पर आहत होकर बुजुर्ग ने की खुदकुशी
Kangaroo Court' Drives Elderly Man to Suicide After Daughter Publicly Shamed in Odisha
ओडिशा: बेटी को सबके सामने पीटा, बेइज्जती से आहत होकर बुजुर्ग ने की खुदकुशी
भारत की वो 5 जगहें, जहां मोबाइल नहीं, दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं
student electrocuted
तिरंगा उतारते हुए करंट लगने से 10वीं के छात्र की मौत, कोचिंग सेंटर में मना था रिपब्लिक डे

हादसे के तुरंत बाद घायल जवानों को इलाज के लिए चंपुआ अस्पताल और बासुदेवपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया. सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है.

फरार ट्रक ड्राइवर की पुलिस तलाश कर रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसा लापरवाही से हुआ या इसके पीछे कोई और कारण था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement