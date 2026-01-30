ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 28 जख्मी

ओडिशा के क्योंझर जिले में सड़क हादसे में ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के 28 जवान घायल हो गए. यह दुर्घटना तडुआबाहाल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-520 पर हुई.

जानकारी के अनुसार, ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (OISF) के जवानों को लेकर बस शुक्रवार को गुआली से घटगांव जा रही थी. बस में कुल 28 पुलिसकर्मी सवार थे. ये सभी जवान घटगांव स्थित एनुअल कोर्स फायरिंग परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने जा रहे थे.

इसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने बस को टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया. अचानक टक्कर लगने से बस का संतुलन बिगड़ गया. बस ड्राइवर संभल पाता, उससे पहले ही बस आगे चल रहे दूसरे ट्रक के पीछे जा भिड़ी. दो तरफ से लगी टक्कर के कारण बस में बैठे सभी पुलिसकर्मी घायल हो गए.

हादसे के तुरंत बाद घायल जवानों को इलाज के लिए चंपुआ अस्पताल और बासुदेवपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया. सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है.

फरार ट्रक ड्राइवर की पुलिस तलाश कर रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसा लापरवाही से हुआ या इसके पीछे कोई और कारण था.

