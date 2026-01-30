विधायक के भाई की पुलिस से भिड़ंत, बोले- तुम गाड़ी घर छोड़कर आओगे; कांस्टेबल का पलटवार- यहीं वर्दी उतार दूं?

MP News: शिवपुरी जिले के नरवर में पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान BJP विधायक के भाई और ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मियों के बीच जमकर विवाद हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मर्यादा की सीमाएं लांघने वाली बहस हुई।

दरअसल, नरवर थाने के सामने पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान करैरा विधायक रमेश खटीक के भाई आए और चेकिंग के दौरान रोकी गई एक बाइक को ले जाने की जिद करने लगे. जिस पर पुलिस ने उनसे बातचीत की और चालान कटवाने को कहा. लेकिन इसी बीच एक पुलिसकर्मी ने उनकी भी बाइक की चाबी निकाल ली.

इसके बाद पुलिस और विधायक के भाई की भिड़ंत हो गई और देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया. विधायक के भाई ने पुलिसकर्मी को रौब दिखाते हुए कहा- ''गाड़ी तो तुम घर पर रख कर आओगे."

इस पर एक पुलिसकर्मी भी आगबबूला हो गया और बोला, "अपनी वर्दी यहीं पर उतार दूं क्या?" पुलिसकर्मी का कहना था कि वह अपना काम ईमानदारी से कर रहा है और दबाव बर्दाश्त नहीं करेगा. देखें VIDEO:-

इसके बाद कुछ अपने पुलिसकर्मी आए और किसी तरह मामले को शांत कराया गया. बाद में विधायक के भाई अपना चालान कटवाने की बात कहते नजर आए.

