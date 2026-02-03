scorecardresearch
 
गले में फंसी चिकन की हड्डी, युवक की हालत हो गई खराब... जान बचाने के लिए करानी पड़ी सर्जरी

शाजापुर में एक युवक को चिकन खाना महंगा पड़ गया और उसे सर्जरी करानी पड़ गई. क्योंकि युवक के गले में चिकन की हड्डी फंस गई थी. अगर समय रहते उसकी सर्जरी नहीं की जाती तो उसकी जान भी जा सकती थी.

गले में चिकन की हड्डी फंसने से युवक की हालत हो गई खराब. (Photo: Manoj Purohit/ITG)
मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां चिकन खाते समय 24 वर्षीय एक युवक के गले में हड्डी फंस गई. जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई और उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी. जिसके बाद परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे और डॉक्टरों ने समय रहते उसकी सर्जरी की व उसकी जान बच गई.

हड्डी फंसने से निगलने और बोलने में भी हो रही थी दिक्कत

जानकारी के अनुसार 24 वर्षीय कन्हैया लाल शाजापुर जिले के कांच निवासी हैं. रविवार रात को चिकन खा रहे थे तभी अचानक हड्डी उनके गले में अटक गई. इसके बाद उन्हें सांस लेने, बोलने और कुछ भी निगलने में भारी दिक्कत होने लगी. जिसके बाद परिजन उन्हें तुरंत शाजापुर जिला अस्पताल ले गए, जहां उन्हें भर्ती कर उपचार शुरू किया गया.

यह भी पढ़ें: बागपत: चिकन फ्राई बना बवाल की जड़... खाया भी, पीटा भी, बिल मांगने पर टूट पड़े युवक, VIDEO वायरल

अस्पताल में तैनात ईएमटी डॉक्टर तेजपाल सिंह जादौन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल ऑपरेशन करने का निर्णय लिया. सावधानीपूर्वक की गई इस प्रक्रिया के बाद गले में फंसी हड्डी को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया.

ऑपरेशन के बाद मरीज कन्हैया लाल की हालत में तेजी से सुधार हुआ और अब वह खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं. कन्हैया लाल ने बताया कि रविवार रात को हड्डी फंसने के बाद उन्हें असहनीय दर्द और घुटन महसूस हो रही थी. सोमवार को जिला अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ की तत्परता से उन्हें राहत मिली. वहीं सर्जरी के बाद बेटे की जान बचने से परिजनों ने डॉक्टर तेजपाल सिंह जादौन और अस्पताल प्रशासन का आभार व्यक्त किया.

डॉक्टर ने लोगों को दी ये सलाह

अस्पताल में तैनात ईएमटी डॉक्टर तेजपाल सिंह जादौन ने आम जनता से अपील की है कि भोजन करते समय विशेष सावधानी बरतें. उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की किसी भी आपात स्थिति में तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचें, ताकि समय पर उचित उपचार मिल सके और गंभीर परिणामों से बचा जा सके. 

