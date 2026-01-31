scorecardresearch
 
बागपत: चिकन फ्राई बना बवाल की जड़... खाया भी, पीटा भी, बिल मांगने पर टूट पड़े युवक, VIDEO वायरल

बागपत के बड़ौत क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां अपने चाचा की चिकन शॉप पर काम कर रहे सूफियान को कुछ युवकों ने चिकन फ्राई का बिल मांगने पर पीटा. मारपीट करने वाले खुद को बजरंग दल का सदस्य बता रहे थे. किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करेगी. यह घटना लोगों के बीच चिंता का विषय बनी है.

बागपत में चिकन फ्राई का पैसा मांगने पर जमकर पीटा. (Photo: ITG)
बागपत जिले के कोतवाली बड़ौत क्षेत्र से एक चौंकाने वाली और सोचने पर मजबूर कर देने वाली घटना सामने आई है. घटना का मुख्य पात्र है सूफियान, जो अपने चाचा की चिकन शॉप पर काम करता है. बताया जा रहा है कि कुछ युवक शॉप पर आए और उन्होंने चिकन फ्राई का ऑर्डर लिया. खाना खाने के बाद जब सूफियान ने भुगतान की मांग की, तो बात-बात में विवाद शुरू हो गया.

सूफियान के मुताबिक, मारपीट करने वाले युवक खुद को बजरंग दल का सदस्य बता रहे थे. शुरुआत में तो सिर्फ जुबानी बहस थी, लेकिन कुछ ही पलों में मामला हाथापाई तक पहुंच गया. आरोप है कि युवक सीधे उसे शॉप के बाहर खींचकर पीटना शुरू कर दिया जिससे सूफियान घायल हो गया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
घटना के दौरान किसी मौजूद व्यक्ति ने पूरे वाकये को अपने मोबाइल में कैद कर लिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और अब हर तरफ चर्चा का विषय बन गया है. वायरल वीडियो के सामने आने के बाद बागपत पुलिस ने भी मामले का संज्ञान लिया. पुलिस ने कहा कि वह वीडियो की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान कर जल्द ही कानूनी कार्रवाई करेगी. इसके लिए पुलिस ने संबंधित थाना को आवश्यक निर्देश भी जारी किए हैं.

अपने चाचा की शॉप पर था सूफियान
सूफियान ने बताया कि वह अपने चाचा की शॉप पर था और अचानक कुछ लोग आए. उन्होंने चिकन फ्राई खाया, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो उन्होंने इसे देने से इनकार कर दिया. उन्होंने बजरंग दल के नारे भी लगाए. सूफियान के मुताबिक, यही कारण था कि युवक इतने उग्र हो गए और उन्हें पीटना शुरू कर दिया.

यह घटना स्थानीय लोगों के बीच चिंता का विषय बन गई है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए यह स्वीकार्य कैसे हो सकता है कि खाने के पैसे मांगने पर उसे पीटा जाए. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने इस घटना को और भी गंभीर बना दिया है और लोगों की प्रतिक्रिया भी तेज हो रही है.

पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जांच जारी है. जल्द ही आरोपी युवकों की पहचान कर उन्हें कानून के तहत सजा दिलाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इस घटना ने एक बार फिर यह याद दिला दिया कि कानून और न्याय हर किसी के लिए समान होना चाहिए, और किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए.

