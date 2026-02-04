'शक्कर जहर है, धीरे मारती है...', जब विधायक को 'डॉक्टर' बनकर समझाने लगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वायरल हुआ 'स्वीट' वीडियो

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने संसदीय क्षेत्र में जनता और कार्यकर्ताओं से बेहद आत्मीयता से मिलते हैं. अशोकनगर दौरे के दौरान सिंधिया एक नेता मलकीत सिंह के निवास पर भोजन करने पहुंचे. इसी दौरान उनके साथ चंदेरी विधायक जगन्नाथ सिंह भी खाना खाने बैठे थे. जब बुजुर्ग जगन्नाथ सिंह ने ज्यादा मीठा खाना शुरू किया तो सिंधिया ने उन्हें तुरंत टोका और सेहत को लेकर ऐसी नसीहत दी जिसका वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है.

दरअसल, विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी से केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने पूछा, आपको शुगर (डायबिटीज) तो नहीं है? इस पर विधायक का तपाक से जवाब मिला- 'हां, मगर इतने से क्या फर्क पड़ता है...' यह सुन मौके पर मौजूद लोगों की हंसी का फव्वरा फूट पड़ा.

सिंधिया ने विधायक जगन्नाथ सिंह को समझाते हुए कहा, "शक्कर बिल्कुल जहर होता है जगन्नाथ सिंह जी, वह धीरे-धीरे मारता है. शरीर के एक-एक पुर्जे को चिन्हित करके मारता है."

सिंधिया ने उन्हें प्राकृतिक मिठास (फल आदि) लेने की सलाह दी, लेकिन रिफाइंड शक्कर से पूरी तरह दूर रहने को कहा. उन्होंने चेतावनी दी कि शुगर जिंदगी में जितना कम लेंगे, उतना ही स्वस्थ रहेंगे. देखें VIDEO:-

बहरहााल, सिंधिया का यह अंदाज दर्शाता है कि वे अपने क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य को लेकर कितने सजग रहते हैं.

बता दें कि अशोकनगर भ्रमण के दौरान BJP के सीनियर लीडर और केंद्रीय मंत्री सिंधिया सिर्फ खाने की मेज तक सीमित नहीं रहे. उन्होंने युवाओं की शिकायत पर प्ले ग्राउंड से अतिक्रमण भी हटवाया, जिससे स्थानीय जनता में उनकी 'त्वरित न्याय' वाली छवि और मजबूत हुई है.

