इंदौर: शाम को होना था रावण दहन, लेकिन समय से पहले ही जलकर खाक हुआ पुतला, जानें वजह

इंदौर. मध्य प्रदेश के इंदौर में दशहरे से पहले ही रावण का पुतला जलकर खाक हो गया. शहर के इंद्रपुरी इलाके में दशहरे पर रावण दहन की तैयारियां चल रही थीं. इसी दौरान पुतले में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरे पुतले को अपनी चपेट में ले लिया. पुतले में लगे पटाखे भी फूटने लगे, जिससे आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना के बाद आयोजकों के सामने दशहरे पर रावण दहन की परंपरा पूरी करने की चुनौती खड़ी हो गई. हालांकि, आयोजकों ने तुरंत नए पुतले को तैयार करने का काम शुरू कर दिया.

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जानकारी के मुताबिक, इंदौर के इंद्रपुरी इलाके में दशहरे के मौके पर रावण दहन की तैयारियां की जा रही थीं. इसी दौरान रावण के पुतले में अचानक आग लग गई. शुरुआती जानकारी के अनुसार, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुतले में आग लगते ही कुछ ही देर में लपटें तेज हो गईं और पूरा पुतला जलने लगा. रावण के पुतले में पटाखे भी लगाए गए थे. आग की चपेट में आने के बाद पटाखे अचानक फूटने लगे. पटाखों की आवाज से आसपास के लोगों का ध्यान इस ओर गया और इलाके में हलचल मच गई.

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

रावण के पुतले में आग लगने और पटाखे फूटने की घटना के बाद आसपास रहने वाले लोग घरों से बाहर निकल आए. दशहरे के आयोजन की तैयारियों के बीच इस तरह पुतले का जल जाना आयोजकों के लिए भी परेशानी का कारण बन गया. जिस पुतले का दशहरे के दिन विधि-विधान से दहन किया जाना था, वह आयोजन से पहले ही जलकर खाक हो गया. घटना के बाद इलाके में रावण दहन की तैयारियों को लेकर चर्चा शुरू हो गई. हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इस घटना में किसी के घायल होने या अन्य नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

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विधायक मधु वर्मा की टीम करा रही थी आयोजन

इंद्रपुरी इलाके में दशहरे पर रावण दहन का आयोजन भाजपा विधायक मधु वर्मा की टीम की ओर से किया जाता है. इसी आयोजन के लिए रावण का पुतला तैयार किया जा रहा था. तैयारियों के बीच पुतले में आग लगने से पूरा कार्यक्रम प्रभावित होने की आशंका पैदा हो गई. पुतला जलकर खाक होने के बाद आयोजकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती दशहरे से पहले दूसरा पुतला तैयार करने की थी. रावण दहन दशहरे के आयोजन का अहम हिस्सा होता है, ऐसे में समय रहते नई व्यवस्था करना जरूरी हो गया.

घटना के बाद आयोजकों ने देर किए बिना नया रावण बनाने का काम शुरू कर दिया. टीम की कोशिश है कि दशहरे के दिन रावण दहन की परंपरा को पूरा किया जा सके. अचानक हुई इस घटना के कारण तैयारियों में बदलाव करना पड़ा है. फिलहाल, पुतले में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. घटना में किसी के घायल होने या अन्य नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. आयोजकों ने नया पुतला तैयार करने का काम शुरू कर दिया है, ताकि दशहरे पर रावण दहन का आयोजन किया जा सके.



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