scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Sunil Lahri On Ravi Dubey: न संदर्भ-न तकनीक, 'रामायण' के लक्ष्मण को नहीं भाए रवि दुबे? 39 साल पुरानी फोटो में छलका दर्द

सुनील लहरी ने नई रामायण में रवि दुबे की कास्टिंग पर रिएक्ट किया है. उन्होंने बताया कि रामानंद सागर के शो के वक्त कोई संदर्भ और तकनीक नहीं थी. लेकिन आज मामला बदल गया है.

Advertisement
X
रवि के लिए क्या बोले सुनील लहरी? (Photo: Instagram @ravidubey2312/sunil_lahri)
रवि के लिए क्या बोले सुनील लहरी? (Photo: Instagram @ravidubey2312/sunil_lahri)

सालों पहले आई रामानंद सागर की रामायण में सुनील लहरी ने लक्ष्मण का रोल प्ले किया था. उन्होंने राम के भाई का किरदार इतनी संजीदगी के साथ निभाया कि सालों बाद भी उनका काम लोगों को याद है. जब भी लक्ष्मण की बात होती है, सबसे पहला नाम सुनील लहरी का आता है. नितेश तिवारी की रामायण को लेकर सुनील क्या सोचते हैं, उनकी राय सबके लिए अहम है.

रवि दुबे के लिए क्या बोले सुनील लहरी?
सुनील ने कई दफा रामायण पर सवाल उठाए हैं. फिल्म के म्यूजिक पर कमेंट करने के बाद एक्टर ने मेकर्स को रिलीज के लिए शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने इंस्टा कैप्शन में लिखा- नई रामायण में लक्ष्मण के चरित्र में जो मासूमियत और इंटेसिटी झलकनी चाहिए वह झलक रही है, नई रामायण को सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं.

सुनील ने लक्ष्मण के रोल में अपने और रवि दुबे के सीन्स का कोलाज पोस्ट किया है. इसमें उन्होंने नए और पुरानी रामायण में फर्क दिखाया. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunil Lahri (@sunil_lahri)

सम्बंधित ख़बरें

Kumar Vishwas family
रामायण देखने पहुंचे कुमार विश्वास, सूट पहन बेटियों ने लूटी महफिल
Ramayan Review
Review: रणबीर की 'रामायण' ने जीता सेलेब्स का दिल, हुए भावुक
Ramayana
रामायण में रावण की भी कहानी! असुर कुल में जन्मा कैसे बना 'लंकापति'?
Raghav Juyal
'रामायण' में राघव जुयाल बने मेघनाद, 5 सेकंड के रोल में छाए
Ramayan x review
Review: वनवास-जटायु के वध सीन ने लूटी लाइमलाइट, भावुक फैन्स

जब उन्होंने रामानंद सागर के शो में लक्ष्मण का रोल प्ले किया था, तब कोई संदर्भ और तकनीक नहीं थी. लेकिन आज की रामायण में ढेरों संदर्भ, लेटेस्ट तकनीक और बेस्ट वीएफएक्स हैं. पोस्ट में उन्होंने जिस तरह से रवि दुबे के काम की तारीफ की है, उसने दर्शकों का दिल जीत लिया है. फैंस ने इसे सुनील लहरी का बड़प्पन बताया है. यूजर्स का कहना है दूसरे कलाकार की सराहना करना ही एक सच्चे आर्टिस्ट की निशानी है.

Advertisement

गानों से खुश नहीं सुनील लहरी

रवि दुबे की कास्टिंग की तारीफ करने से पहले सुनील लहरी फिल्म के म्यूजिक पर अपनी राय रख चुके हैं. उनके मुताबिक, उन्होंने फिल्म के जो गाने सुने, उससे वो थोड़ा निराश हैं. गानों में अयोध्या और मिथिला का लोकल फ्लेवर उन्हें मिसिंग लगा. मालूम हो, रामायण का म्यूजिक हंस जिमर और एआर रहमान ने मिलकर तैयार किया है. सोशल मीडिया यूजर्स भी म्यूजिक को लेकर सुनील लहरी की राय से सहमत हैं. वो भी फिल्म के गानों से खासा खुश नहीं हैं. रहमान को उनके म्यूजिक के लिए जमकर ट्रोल भी किया गया है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    इजरायल में कौन बनेगा अगला PM? नेतन्याहू और आइजेनकोट के बीच सत्ता की जंग |
    ममदानी ने डेमोक्रेट्स की जीत को बताया Blue Wave, बोले- अमेरिका को अब और इंतजार मंजूर नहीं |
    सूर्यकुमार यादव की फिर चमकी किस्मत! मिली T20 कप्तानी, अब दो ट्रॉफी पर नजर |
    किराएदार ने दीवारें खराब कर दीं, तो मरम्मत का खर्च कौन देगा? जान लें नियम |
    लव मैरिज के बाद पति कमाने चला गया हिसार, लौटा ताे पत्नी को कुर्सी से बांधकर जिंदा जला दिया |
     'रामायण' स्क्रीनिंग में छाया कुमार विश्वास का परिवार, सूट-साड़ी पहनकर पत्नी और बेटियों ने लूटी महफिल |
    Bihar में साइबर ठगी का नया खेल! डेटिंग ऐप से की 1.5 करोड़ की ठगी! |
    AAP के गढ़ से क्यों कांग्रेस ने फूंका चुनावी ब‍िगुल? देखें पंजाब आजतक |
    Gold-Silver Rate: अभी और गिरेगा... ये इंतजार पड़ा महंगा, सोना-चांदी की कीमतों का गदर |
    हापुड़ में 16 क्विंटल मिलावटी खोया बरामद, SMP मिलाकर तैयार किया गया था माल, JCB से गड्ढे में दबाया
    Advertisement