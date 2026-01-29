scorecardresearch
 
ओबेरॉय पैलेस की मिट्टी से निकला खजाना! बारिश की बूंदें पड़ीं तो चमक उठे 500 साल पुराने सोने के सिक्के, लूटने के लिए उमड़ पड़ा पूरा गांव

Chhatarpur Gold Coins Found: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बारिश की बूंदों ने मिट्टी में दबे 'खजाने' को बाहर निकाल दिया. राजगढ़ गांव में 500 साल पुराने सोने के सिक्के मिलने की खबर जैसे ही फैली, पूरा गांव रातों-रात खुदाई में जुट गया.

खजाना लूटने उमड़ा पूरा गांव.(Photo:Screengrab)
खजाना लूटने उमड़ा पूरा गांव.(Photo:Screengrab)

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक अविश्वसनीय घटना सामने आई है. द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस के पास चल रहे निर्माण कार्य की मिट्टी में अचानक सोने के सिक्के मिलने लगे. बारिश की बूंदें पड़ते ही मिट्टी में दबे सिक्के चमकने लगे, जिसके बाद ग्रामीणों ने रातो-रात खुदाई शुरू कर दी. जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. ग्रामीणों का मानना है कि खुदाई के दौरान उन्हें 500 साल पुराने सोने के सिक्के मिले, जिनके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं.

जानकारी के अनुसार, बमीठा थाना इलाके के राजगढ़ गांव में पुराने खजाने के मिलने की खबर हवा की तरह फैल गई. देखते ही देखते खुदाई के लिए ग्रामीणों का मेला लग गया. सभी मिट्टी खोदते रहे और अपनी किस्मत आजमाते रहे.

बताया जा रहा है कि राजगढ़ किले के पास ओबेरॉय पैलेस के स्टाफ क्वार्टर बनाए जा रहे हैं. वहां मिट्टी की खुदाई हो रही थी और मलबा बाहर फेंका जा रहा था.

इसी में किसी को वहां 500 वर्ष पुराना सोने का सिक्का मिल गया. इससे ग्रामीणों को लगा कि यहां सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं. फिर क्या था, ग्रामीणों ने एकजुट होकर हाथों से मिट्टी खोदना शुरू कर दिया. देखें VIDEO:- 

सरपंच रमेश प्रसाद बिल्ला ने बताया कि बसंत पंचमी के मेले में आने वाले करीब एक से डेढ़ लाख श्रद्धालुओं के मद्देनजर गांव की जमीन समतल कराई गई थी. इसके लिए एक ट्रॉली काली मिट्टी मंगाई गई थी, जो गांव की निवासी लक्ष्मी घोषी के बलग में डाली गई. बाद में जेसीबी से उसे समतल करवाया गया. 

इसी बीच, एक दिन बारिश हुई तो एक लक्ष्मी की लड़की की नजर मिट्टी में उभरकर सामने आए सोने के सिक्कों पर पड़ी. इसके बाद खबर धीरे-धीरे फैली और मजमा लग गया. 

सरपंच ने पूछा तो ग्रामीणों ने झूठ बोला कि सोने की कील गिर गई है, इसलिए ढूंढ रहे हैं. इस पर सरपंच मिट्टी समतल कर दो, यह कहकर चला गए. बाद में पता चला कि वहां खोजबीन में जुटे किसी ग्रामीण को 30, किसी को 40, किसी को 10-15 पुराने सिक्के मिले. हालांकि, अभी किसी का नाम नहीं पता है. धीरे-धीरे लोगों के नाम पता चल जाएंगे.

बता दें कि MP सरकार ने राजगढ़ पैलेस को 5 स्टार होटल के रूप में संचालित करने के लिए ओबेरॉय समूह को लीज पर दिया गया है. द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस चंद्रनगर के पास मानगढ़ और मनियागढ़ की पहाड़ियों के मध्य हर-भरे बगीचों के बीच स्थित है.

बुदेंला राजवंश का निर्मित 350 साल पुराना यह महल भारतीय स्थापत्य और पारम्परिक बुंदेलखंड की विशेषताओं का मिश्रण है. द ओबेरॉय समूह द्वारा विकसित राजगढ़ पैलेस होटल में महलनुमा रेस्टोरेंट, भव्य बैंक्वेट हॉल सहित 66 भव्य कक्ष हैं. यह कॉर्पोरेट आयोजनों, डेस्टीनेशन वेंडिग्स, सामाजिक समारोह आदि के लिए बुक किया जाता है.

---- समाप्त ----
