सतना: रसूख के नशे में चूर BJP नेता की गुंडागर्दी, महिला से बर्बरता, Video वायरल होने पर हड़कंप

MP के सतना जिले से सत्ता के रसूख और महिला सुरक्षा को लेकर एक शर्मनाक मामला सामने आया है. नागौद में बीजेपी के एक कद्दावर नेता पर महिला के साथ बेरहमी से मारपीट और गाली-गलौज करने के आरोप लगे हैं, जिसका CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सतना में मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन ने महिला को बेरहमी से पीटा.(Photo:Screengrab)
मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागौद से एक बेहद सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां सत्ता पक्ष के एक रसूखदार नेता पर महिला के साथ बर्बरता करने के गंभीर आरोप लगे हैं. नागौद के भाजपा मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन पर एक महिला ने घर में घुसकर मारपीट और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है

मामला देर रात का बताया जा रहा है, जब आरोपी कथित तौर पर पीड़िता के घर के परिसर में दाखिल हुआ. वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोहे के सरियों के एक गोदामनुमा स्थान पर किस तरह महिला के साथ अभद्रता की जा रही है. 

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि भाजपा नेता पुलकित टंडन ने न केवल उसके साथ गाली-गलौज की, बल्कि उसके साथ मारपीट करते हुए उसे काफी देर तक प्रताड़ित किया. महिला का आरोप है कि आरोपी अपने राजनीतिक पद और रसूख की धौंस दिखाकर उसे लंबे समय से परेशान कर रहा था.

घटना के बाद सहमी हुई पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर नागौद थाने का रुख किया और आरोपी नेता के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, स्थानीय राजनीति में भी उबाल आ गया है. देखें VIDEO:- 

विपक्षी दलों और आम जनता के बीच अब यह सवाल उठने लगा है कि महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली बीजेपी के नेता अब सत्ता के नशे में चूर हैं और महिलाओं की सुरक्षा को भी ताक पर रखने लगे हैं?

फिलहाल नागौद थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता कि शिकायत पर आरोपी पुलकित टंडन के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत मामला कायम कर लिया है.

ASP प्रेम लाल कुर्वे का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और महिला के बयानों के आधार पर कार्रवाई की गई है. वहीं, वायरल वीडियो और बीजेपी नेता के खिलाफ मामला कायम होने के बाद जिले पार्टी कार्यालय से पत्र जारी हो गया है, जिसमें मामले को लेकर एक सप्ताह के अंदर जवाब तलब किया गया है.

बीजेपी सरकार जहां महिलाओं के सम्मान को लेकर भले ही लाख दावे करे, लेकिन वायरल वीडियो ने बीजेपी नेताओं के चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए, जिसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी आड़े हाथों लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है.  

---- समाप्त ----
