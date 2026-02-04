scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मां ने मोबाइल गेम खेलने से टोका तो 9वीं के छात्र ने दी जान, इकलौते बेटे की मौत से परिवार में मातम

Bhopal Student Suicide Mobile Addiction: भोपाल के पिपलानी में 14 वर्षीय अंश साहू ने मोबाइल गेमिंग की लत और मां की डांट से दुखी होकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने छात्र का मोबाइल जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
भोपाल में छात्र ने मां की डांट के बाद लगाया फंदा.(Photo:ITG)
भोपाल में छात्र ने मां की डांट के बाद लगाया फंदा.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डिजिटल लत का एक बेहद डरावना चेहरा सामने आया है. यहां रहने वाले 14 वर्षीय छात्र अंश साहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. शुरुआती जांच में सामने आया है कि अंश मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने का बुरी तरह आदी था और उसे टोका टाकी पसंद नहीं थी. मां ने डांटा तो उसने मोबाइल छोड़ने की जगह खुदकुशी कर ली.

पिपलानी थाना इलाके का यह मामला है. अंश साहू अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. वह 9वीं कक्षा में पढ़ता था और लंबे समय से मोबाइल गेमिंग की गिरफ्त में था.

मां ने कई बार अंश को ज्यादा मोबाइल न चलाने के लिए समझाया और डांटा था. आखिरी बार मां की तेज फटकार के बाद अंश काफी डिप्रेशन में चला गया था.

सम्बंधित ख़बरें

Ratlam Girl sex racket
'14 की उम्र से देखे देह के ग्राहक, अब उस देहरी कभी नहीं लौटूंगी'
ghaziabad triple suicide
क्या था मौत वाला Task? गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड में मोबाइल खंगाल रही पुलिस
दो पत्नी-5 बच्चे… 3 बहनों के सुसाइड का पूरा सच जानने में जुटी पुलिस 
Crores of rupee defrauded luxury cars in Indore
इंदौर में झूठ बोलकर गिरवी रख दीं 39 कारें
Kachua Village Bhitarwar Farmers Protest
'साइड हो जाओ, साइड हो जाओ…', लेडी अफसर के तेवर देख किसान भी भड़के

माता-पिता शहर से बाहर एक तेरहवीं के कार्यक्रम में गए थे. शाम को जब वे घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि अंश फांसी के फंदे पर लटका हुआ है.

घटना की सूचना मिलते ही पिपलानी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल भेजा.

एडिशनल डीसीपी गौतम सोलंकी ने बताया कि छात्र मोबाइल का आदी था. पुलिस ने उसका फोन जब्त कर लिया है और उसकी डिजिटल एक्टिविटी जांची जाएगी. 

Advertisement

फिलहाल घर में गम का माहौल होने के कारण परिजनों के विस्तृत बयान दर्ज नहीं हो सके हैं. पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement