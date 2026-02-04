मां ने मोबाइल गेम खेलने से टोका तो 9वीं के छात्र ने दी जान, इकलौते बेटे की मौत से परिवार में मातम

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डिजिटल लत का एक बेहद डरावना चेहरा सामने आया है. यहां रहने वाले 14 वर्षीय छात्र अंश साहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. शुरुआती जांच में सामने आया है कि अंश मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने का बुरी तरह आदी था और उसे टोका टाकी पसंद नहीं थी. मां ने डांटा तो उसने मोबाइल छोड़ने की जगह खुदकुशी कर ली.

पिपलानी थाना इलाके का यह मामला है. अंश साहू अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. वह 9वीं कक्षा में पढ़ता था और लंबे समय से मोबाइल गेमिंग की गिरफ्त में था.

मां ने कई बार अंश को ज्यादा मोबाइल न चलाने के लिए समझाया और डांटा था. आखिरी बार मां की तेज फटकार के बाद अंश काफी डिप्रेशन में चला गया था.

माता-पिता शहर से बाहर एक तेरहवीं के कार्यक्रम में गए थे. शाम को जब वे घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि अंश फांसी के फंदे पर लटका हुआ है.

घटना की सूचना मिलते ही पिपलानी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल भेजा.

एडिशनल डीसीपी गौतम सोलंकी ने बताया कि छात्र मोबाइल का आदी था. पुलिस ने उसका फोन जब्त कर लिया है और उसकी डिजिटल एक्टिविटी जांची जाएगी.

फिलहाल घर में गम का माहौल होने के कारण परिजनों के विस्तृत बयान दर्ज नहीं हो सके हैं. पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है.

