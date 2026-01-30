scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Valentine's Week List 2026: कब से शुरू हो रहा है वैलेंटाइन वीक? रोज डे से वैलेंटाइन डे तक की पूरी लिस्ट

Valentine's Week List 2026: वैलेंटाइन वीक 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होने वाली है. रोज डे से वैलेंटाइन वीक की शुरुआत होती है. Valentine Week 7 फरवरी से 14 फरवरी तक चलता है. वैलेंटाइन वीक 2026 की लिस्ट- रोज डे (February 7), प्रपोज डे (February 8), चॉकलेट डे (February 9), टेडी डे (February 10), प्रॉमिस डे (February 11), हग डे (February 12), किस डे (February 13), वैलेंटाइंस डे (14 February).

Advertisement
X
वैलेटाइन वीक 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से हो रही है. (Photo: ITG)
वैलेटाइन वीक 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से हो रही है. (Photo: ITG)

Valentine's Week List 2026: किसी को देखते ही दिल का यूं पल भर में धड़क जाना, फिर आंखें चुराना या बस मुस्कुराकर खुद को रोकना ये एहसास हर किसी ने जिंदगी में कभी ना कभी जरूर महसूस किया होगा. कुछ लोग इन पलों को महसूस करके अपने प्यार को पा लेते हैं, तो कुछ अब भी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटा रहे हैं. अगर आप भी ऐसे ही प्यार के शुरुआती दौर में हैं, तो अब वक्त है कि आप थोड़ा हिम्मत करके अपने प्यार का इजहार करें. अगर आप सोच रहे हैं कि अब ऐसा क्या हो गया है कि आप अपने प्यार का इजहार अपने पसंदीदा शख्स से करें. तो बता दें, फरवरी का महीना जल्द ही शुरू होने वाला है.

फरवरी के महीने को प्यार का महीना कहा जाता है. इस महीने में मौसम और माहौल भी रोमांटिक हो जाता है. 14 फरवरी को पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है. ये वो दिन है जब लोग सब कुछ भूलकर अपने पार्टनर्स के साथ प्यार का जश्न मनाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जश्न केवल एक दिन नहीं, बल्कि पूरे सात दिन यानी पूरे एक हफ्ते तक चलता है?

ऐसे में अगर आप भी अपने दिल की बात अपने खास किसी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये सात दिन आपके लिए एकदम सही मौका हैं. प्यार का इजहार करना हो या अपने प्यार के साथ बिताए पलों का धन्यवाद कहना हो इस हफ्ते को सेलिब्रेट करके अपने रिश्ते में ताजगी और रोमांस घोल सकते हैं. आइए जानते हैं वैलेंटाइन वीक के बारे में और हर दिन क्या खास होता है।

Advertisement

7 फरवरी– रोज डे (Rose Day)
प्यार की बात हो और गुलाब का जिक्र ना आए, ऐसा होना शायद नामुमकिन सा लगता है. वैलेंटाइन वीक की शुरुआत की प्यार का प्राय माने जाने वाले गुलाब से होती है. जी हां, पहला दिन रोज डे होता है, जो 7 फरवरी को पड़ता है. इस दिन आप अपने प्यार को लाल गुलाब देकर अपने दिल की बात बता सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

youth digital addiction
बर्बाद हो रहा बचपन! बच्चों में बढ़ती डिजिटल लत बनी मेंटल हेल्थ और GDP के लिए खतरा
IAS Officer Sreekanth Reddy and IPS Sheshadri Reddy Simple Wedding
न कोई बैंड-बाजा न कोई तामझाम... सादगी से IAS-IPS ने की शादी, देखें तस्वीरें
PM Narendra Modi and ursula Von Der Leyen (Photo: ITG)
उर्सुला वॉन के इस स्टोल की इतनी चर्चा क्यों हो रही, फोटो वायरल
SWEET POTATO
उबालकर या भूनकर: कैसे शकरकंद खाना है अधिक फायदेमंद?
himalayan cuisine
राष्ट्रपति भवन में विदेशी मेहमानों को परोसा गया खास पहाड़ी खाना, देखें मेन्यू

8 फरवरी– प्रपोज डे (Propose Day)
रोज डे के बाद इस वीक का अगला दिन 8 फरवरी को पड़ता है, जो आपके प्यार की कहानी को अगले पड़ाव पर लेकर जाता है. इस दिन प्रपोज डे सेलिब्रेट किया जाता है. अगर आपका दिल किसी पर आया है और आप उसे अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो यही दिन है जिस दिन आप अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं.

9 फरवरी– चॉकलेट डे (Chocolate Day)
प्यार में मिठास घोलने के लिए चॉकलेट डे मनाया जाता है. इस दिन अपने पार्टनर को खास चॉकलेट्स या चॉकलेट से बनी डिश गिफ्ट करके अपने रिश्ते को और मीठा बनाया जा सकता है.

10 फरवरी – टेडी डे (Teddy Day)
अगर आप अपने पार्टनर को खुश देखना चाहते हैं, तो उन्हें टेडी डे पर कोई प्यारा सा टेडी बियर गिफ्ट कर सकते हैं. ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशन में ही नहीं, दोस्ती के रिश्ते को खुशनुमा बना देता है.

Advertisement

11 फरवरी – प्रॉमिस डे (Promise Day)
रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रॉमिस डे बहुत जरूरी होता है, जो 11 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है. इस दिन कपल्स एक-दूसरे से प्यार करने और हर वक्त साथ देने का वादा करते हैं.

12 फरवरी – हग डे (Hug Day)
किसी को आप कितना चाहते हैं, इसे दिखाने का सबसे प्यारा तरीका है उसे गले लगाना. हग डे पर अपने पार्टनर को गले लगाकर अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं.

13 फरवरी – किस डे (Kiss Day)
वैलेंटाइन वीक का छठा दिन किस डे होता है. इस दिन आप अपने पार्टनर को माथे या हाथ पर प्यारी किस देकर अपने दिल की भावनाएं बता सकते हैं.

14 फरवरी – वैलेंटाइन डे (Valentine’s Day)
सात दिन तक प्यार का अलग-अलग अंदाज में इजहार करने के बाद आता है वैलेंटाइन डे. आप इस दिन अपने पार्टनर को खास महसूस कराएं, चाहे प्रपोज करना हो या कोई रोमांटिक सरप्राइज देना आप किसी भी तरह उन्हें खुश कर सकते हैं. ये दिन प्यार के जश्न का सबसे बड़ा दिन होता है.

तारीक दिन
7 फरवरी रोज डे
8 फरवरी प्रपोज डे
9 फरवरी चॉकलेट डे
10 फरवरी टेडी डे
11 फरवरी प्रॉमिस डे
12 फरवरी हग डे
13 फरवरी किस डे
14 फरवरी वैलेंटाइन डे
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement