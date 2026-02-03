चेहरे पर छाएगी लाली... रोज स्नैक्स में खाएं शकरकंद की टेस्टी चाट, रणवीर बरार ने बताई आसान रेसिपी

शकरकंद जिसे कई जगह शकरकंदी और इंग्लिश में स्वीट पोटैटो कहते हैं. यह लंबे समय से भारतीय आहार का हिस्सा रहा है लेकिन पिछले कुछ सालों में इसे स्किन के लिए भी काफी फायदेमंद बताया जाने लगा है जिसका कारण है कि इसमें मौजूद पोषक तत्व. इसके एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन हाइड्रेशन में मदद करते हैं और समय से पहले चेहरे पर दिखने वाले बुढ़ापे के लक्षणों को कम करते हैं.

लेकिन कई लोगों को समझ में नहीं आता कि शकरकंद को किस तरह खाना चाहिए. ऐसे में यहां हम आपको इसकी आसान और टेस्टी चाट की रेसिपी बता रहे हैं जो सीधे सेलिब्रिटी शेफ रणवीर बरार के किचन से आई है. उन्होंने एक वीडियो में इसकी रेसिपी बताई थी.

रणवीर बरार से जानें शकरकंद की चाट बनाने का तरीका

रणवीर बरार ने अपने वीडियो में बताया कि चाट के लिए सबसे पहले आप अपनी इच्छा और जरूरत के अनुसार शकरकंद ले लें जिन्हें आपको ओवन में बेक कर लेना है. अगर घर में ओवन नहीं है तो कुकर में उबाल लें.

शकरकंद को तवे पर भून भी सकते हैं. ध्यान रहे कि वो ज्यादा गलें नहीं. अब इन्हें छोटे क्यूब्स में काट लें.

एक पैन में थोड़ा तेल या घी गर्म करें और शकरकंद के क्यूब्स को सुनहरा और क्रिस्पी होने तक शैलो फ्राई करें.

अब एक बड़े बाउल में क्रिस्पी शकरकंद निकालें. इसमें काला नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च और बारीक कटी हरी मिर्च डालें.

अब इसमें इमली की चटनी और हरी चटनी डालकर अच्छी तरह टॉस करें.

ऊपर से ढेर सारा नींबू का रस, हरा धनिया और अनार के दाने डालें. आपकी गरमा-गरम रणवीर बरार स्टाइल शकरकंद चाट तैयार है.

