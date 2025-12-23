Sunflower Seeds for Skin: शीशे जैसा चमकेगा चेहरा! सूरजमुखी के बीजों का ऐसे करें इस्तेमाल, स्किन के लिए हैं वरदान

Sunflower Seeds For Skin: हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन चमकदार हो और खूबसूरत बेदाग चेहरे की चाहत में लोग कई मुश्किल स्किनकेयर रूटीन और महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं. मगर कई बार हेल्दी औऱ ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट आपकी रसोई में ही मौजूद होता है. लेकिन उनको लोग अक्सर ही नजरअंदाज कर देते हैं. अगर आपको लग रहा है कि हम हल्दी और दूध की बात कर रहे है तो ऐसा नहीं है. आप सभी ने सूरजमुखी के बीज के बारे में तो सुना होगा, इन सीड्स का इस्तेमाल अक्सर स्नैक्स के तौर पर किया जाता है. लेकिन यह स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें विटामिन ई की मात्रा काफी ज्यादा होती है. विटामिन ई होने की वजह से स्किन को जल्दी बूढ़ा होने से बचाती हैं.
सूरजमुखी के बीजों का वैज्ञानिक नाम हेलिएंथस एनुअस है, यह बीज खाने योग्य और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इन बीजों के छिलके सख्त और धारीदार होते हैं और इन्हें कच्चा या भूनकर खाया जा सकता है.इनका इस्तेमाल अधिकतर खाने में किया जाता है. न्यूट्रिशन में हाल ही में हुई एक स्टडी से पता चलता है कि सूरजमुखी के बीज हेल्दी फैट, प्रोटीन और विटामिन बी1, बी2 और ई से भरपूर होते हैं.
एरोमाथेरेपी विशेषज्ञ और ब्यूटी वेटरन डॉ. ब्लॉसम कोचर के मुताबिक, लोग इनमें मौजूद हाई एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ई के कारण इन्हें पसंद करते हैं, जो स्किन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है. यह नुकसान समय से पहले बुढ़ापे का कारण बन सकता है, इसलिए बुढ़ापे पर ब्रेक लगाने के लिए इन बीजों का इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है.
स्किन को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स से लड़ने में सूरजमुखी के बीजों में मौजूद ये एंटीऑक्सीडेंट मदद करते हैं.यह सुरक्षा बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम कर सकती है और आपकी स्किन को जवां और चमकदार बनाए रख सकती है. एंटीऑक्सीडेंट खतरनाक यूवी किरणों से भी बचाते हैं, जिससे सनबर्न और स्किन को होने वाले नुकसान का खतरा कम होता है.
सूरजमुखी के बीज हेल्दी फैट से भरपूर होते हैं जो त्वचा को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं. केमिस्ट्री सेंट्रल जर्नल में पब्लिश हुई स्टडी में सामने आया है कि ये फैट एक ऐसी लेयर बनाते हैं जो नमी को बनाए रखती है और रूखेपन से बचाने में काम आती है.
सूरजमुखी के बीजों में सूजन-रोधी गुण होते हैं जो त्वचा की जलन को शांत करने में मदद कर सकते हैं. खासतौर पर ये उन लोगों के लिए अच्छे होते हैं जो एक्जिमा, सोरायसिस या मुंहासे जैसी दिक्कत से जूझ रहे हैं.
सूरजमुखी के बीज आपकी स्किन में कोलेजन और इलास्टिन को बढ़ावा देते हैं, जिसकी वजह से जल्दी चेहरे पर झुर्रियां नहीं आती हैं.
सूरजमुखी के बीज स्किन पोषण, नमी और नेचुरल ग्लो देते हैं, इन्हें आप घर पर आसान DIY तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.