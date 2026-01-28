बर्फीली हवाओं से सूखी-खुरदुरी हुई स्किन बनेगी गुलाब की पंखुड़ी सी सॉफ्ट, बस नहाते वक्त करने होंगे ये 2 काम

सर्दियों के मौसम का असर सिर्फ घर ठंडे और सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियां बढ़ने तक सीमित नहीं रहता है. इसका असर आपकी स्किन पर भी साफ दिखने लगता है. ठंडी और सूखी हवा, कम नमी और बार-बार गर्म पानी से नहाने की आदत स्किन के नेचुरल मॉइश्चर को धीरे-धीरे छीन लेती है, जिससे स्किन रूखी, खिंची-सी और खुरदरी लगने लगती है. आलम ये हैं कि कई बार तो स्किन इस हद से खुरदुरी हो जाती है कि खुजली आने लगती है. इसके साथ ही स्किन पर पपड़ी भी नजर आने लगती है.

ऐसे में सर्दियों में स्किन इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ज्यादातर लोग महंगी क्रीम और स्किनकेयर प्रोडक्ट्स की तरफ भागते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हर बार इसकी जरूरत नहीं होती. दरअसल, अगर आप अपने रोज के नहाने के तरीके में कुछ छोटे-छोटे बदलाव कर लें और घर में मौजूद आसान चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो बर्फीली हवा में भी आपकी स्किन सॉफ्ट और हेल्दी बनी रह सकती है.



नहाने का तरीका बदलें, स्किन पर दिखेगा असर



1. नहाने के पानी में डालें कुछ नेचुरल चीजें

सर्दी से बचने के लिए लोग गरम पानी से नहाते हैं, लेकिन यही गरम पानी उनकी स्किन की सॉफ्टनेस और रंगत छीन लेता है. गरम पानी से नहाना स्किन की नमी को कम कर देता है. अगर आप गरम पानी में कुछ नेचुरल चीजें मिला लें तो स्किन सॉफ्ट और हाइड्रेटेड रहती है.

नारियल या ऑलिव ऑयल: नहाते वक्त आप पानी में थोड़ी मात्रा में नारियल तेल या ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, ये स्किन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है और नमी रोकता है.

दूध: आधा कप दूध नहाने के पानी में मिलाकर आपकी स्किन की नमी बरकरार रह सकती है. दूध में मौजूद लेक्टिक एसिड स्किन को हल्का एक्सफोलिएट करता है और अंदर से पोषण देता है.

टिप: ध्यान रखें कि नहाने के लिए बहुत गर्म पानी ना लें, हल्का गर्म पानी लेना ही अच्छा रहता है.



2. साबुन की जगह प्राकृतिक क्लेंजर इस्तेमाल करें

सर्दियों में स्किन वैसे ही बहुत ज्यादा रूखी रहती है. ऐसे में अगर आप हार्श साबुन से पूरी बॉडी साफ करने लगेंगे तो उसकी बची हुई नमी भी छिन जाएगी. ऐसे में केमिकल बेस्ड हार्श साबुन इस्तेमाल करना ठीक नहीं रहता है. ये स्किन को और ज्यादा रूखा कर सकता है. इसके बजाय नेचुरल क्लेंजर का इस्तेमाल करें.



शहद + दही (योगर्ट) का कमाल: सर्दियों में नहाने के लिए आप दही और शहद का इस्तमाल कर सकते हैं.

दही (योगर्ट): इसमें नेचुरल फैट और लेक्टिक एसिड होता है, जो स्किन को पोषण देता और रूखापन कम करता है.

शहद: शहद, नमी को स्किन में लॉक करता है और हल्का एंटीबैक्टीरियल भी होता है, जिसकी वजह से स्किन हेल्दी बनी रहती है.

कैसे करें इस्तेमाल: 1 चमच दही और आधा चमच शहद मिलाएं. इसे चेहरे और शरीर पर हल्के हाथों से 2 मिनट मसाज करें और फिर पानी से धो लें. इसे इस्तेमाल करने के बाद स्किन सॉफ्ट और हाइड्रेटेड महसूस होगी.



इनसे भी मिलेगी मदद:



नहाने के तुरंत बाद मॉइश्चराइज करें: नहाने के बाद स्किन में थोड़ी नमी होती है. इस समय लोशन, बॉडी क्रीम या ऑयल लगाने से बहुत फायदा मिलता है. इससे नमी अंदर ही बनी रहती है.

पानी पिएं और अंदर से हाइड्रेट रहें: सर्दियों में प्यास कम लगती है, जिसकी वजह से लोग कम पानी पीते हैं. ऐसा करने की वजह से भी स्किन ड्राई रहती है. ऐसे में पूरे दिन पानी पीते रहें. अंदर से हाइड्रेट रहना भी उतना ही जरूरी है जितना बाहर से स्किन का ख्याल रखना.

