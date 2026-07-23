scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Silver Cleaning Easy Trick: काली पड़ गई है चांदी की जूलरी? मास्टरशेफ पंकज भदौरिया की आसान ट्रिक 20 मिनट में लौटाएगी नई जैसी चमक

Silver Cleaning Easy Trick: चांदी की जूलरी और बर्तन अक्सर रखे-रखे काले पड़ जाते हैं. इसके काले होने से परेशान होकर लोग अक्सर महंगे क्लीनिंग लिक्विड्स खरीदते हैं, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है. मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने रसोई में रखी कुछ चीजों की मदद से चांदी को फिर से चमकाने की एक आसान ट्रिक बताई है. ये महद 20 मिनट में चांदी को साफ कर सकती है.

Advertisement
X
चांदी के बर्तन और जूलरी साफ करने में फॉयल पेपर आपकी बहुत मदद कर सकता है. (Photo: ITG)
चांदी के बर्तन और जूलरी साफ करने में फॉयल पेपर आपकी बहुत मदद कर सकता है. (Photo: ITG)

Silver Cleaning Easy Trick: चांदी की पायल, कड़े और बाकी जूलरी महिलाओं से लेकर लड़के तक खूब पहनते हैं. इसके साथ ही घरों में मंदिर में पूजा करने वाले बर्तन भी कई बार चांदी के होते हैं. चमचमाती चांदी सबको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन धीरे-धीरे ये काली पड़ने लगती है. जब चांदी काली पड़ने लगती है तब लोग उसे दोबारा पॉलिश कराने की सोचते हैं. इसके साथ ही कई बार वे लोग काली चांदी को फिर से चमकाने के लिए महंगे लिक्विड्स खरीदते हैं, जिनमें जूलरी और बर्तनों को डुबोकर साफ किया जाता है. लेकिन हर बार ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है.

अगर आपके घर में रखे-रखे चांदी के बर्तन या जूलरी काली पड़ गई है, तो अब उन्हें साफ करने के लिए महंगे क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं है. मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने एक बेहद आसान किचन ट्रिक शेयर की है, जिसकी मदद से चांदी की चीजें बिना ज्यादा मेहनत के फिर से चमक उठती हैं. इस तरीके में आपकी रसोई में मौजूद कुछ साधारण चीजों का इस्तेमाल होता है और लगभग 20 मिनट में फर्क साफ नजर आने लगता है.

क्यों काली पड़ जाती है चांदी?
अगर आप सोचते हैं कि चांदी काली पहनने के साथ काली क्यों पड़ जाती है. तो बता दें, चांदी हवा में मौजूद सल्फर और नमी के कॉनटैक्ट में आने पर धीरे-धीरे काली पड़ने लगती है. इसे टार्निश कहा जाता है. ये कोई गंदगी नहीं होती, बल्कि चांदी की सतह पर बनने वाली एक लेयर होती है, जिसे सही तरीके से साफ किया जा सकता है.

चांदी साफ करने के लिए क्या-क्या चाहिए?

  • एक बड़ा बाउल
  • एलुमिनियम फॉयल
  • गरम पानी
  • 1-2 चम्मच नमक
  • 1-2 चम्मच बेकिंग सोडा
  • मुलायम सूखा कपड़ा

ऐसे करें चांदी के बर्तन और जूलरी साफ

1. सबसे पहले एक बड़े बाउल के अंदर एलुमिनियम फॉइल बिछा दें.
2. अब इसमें गरम पानी डालें.
3. इसके बाद नमक और बेकिंग सोडा मिलाएं.
4. अब अपने चांदी के बर्तन या जूलरी को इस लिक्विड में भिगो दें.
5. इन्हें करीब 20 मिनट तक ऐसे ही रहने दें. इस दौरान बीच में इन्हें छेड़ना नहीं है.
6. 20 मिनट बाद चांदी को बाहर निकालें और मुलायम कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MasterChef Pankaj Bhadouria (@masterchefpankajbhadouria)

सम्बंधित ख़बरें

how to make dhokla in pressure cooker
बिना सांचे और स्टीमर, कुकर में बनाएं बाजार जैसा स्पंजी ढोकला
Exhaust Fan Cleaning Tips
किचन का एग्जॉस्ट फैन हो गया चिपचिपा और काला? बिना खोले ऐसे करें साफ
Kadhai Cleaning Tips
कड़ाही के हैंडल पर जम गई है गंदी चिकनाई, रसोई की इस चीज करें साफ
Kothimbir Vada Pav Recipe
नाश्ते में घर पर बनाएं मुंबई स्टाइल कोथिंबीर वड़ा पाव, जानें तरीका
Rose Coconut Barfi
बिना खोया-चीनी, सावन में बनाएं गुलाब-नारियल की बर्फी, आसान है तरीका


कैसे काम करती है ये ट्रिक?
एलुमिनियम फॉइल, नमक और बेकिंग सोडा के साथ होने वाली रिएक्शन चांदी की सतह पर जमी काली परत को हटाने में मदद करती है. इससे बिना ज्यादा रगड़े चांदी की चमक वापस आने लगती है.

Advertisement

इससे चांदी साफ करने में रखें ये सावधानी

  • बहुत कीमती, एंटीक या नक्काशीदार चांदी की जूलरी को साफ करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह लें.
  • अगर जूलरी में मोती, स्टोन या बाकी नाजुक चीजें लगी हैं, तो उन्हें इस घोल में न डालें.
  • सफाई के बाद चांदी को पूरी तरह सुखाकर ही स्टोर करें, ताकि वह जल्दी दोबारा काली न पड़े.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    क्या रिटायर हो रहे हैं सतीश महाना? चंदा चोरी पर सपा के हंगामे से आहत होकर किया ये ऐलान |
    Vijay TVK First Budget: दुल्हन को सोना... स्पेशल स्कूल, 'Hero' से CM बने विजय के बजट में क्या-क्या खास? |
    7 महीने की लव मैरिज का दर्दनाक अंत: पति ने निगला जहर, पत्नी ने चुनी फांसी... झांसी के श्मशान घाट पर बवाल |
    'हर नागरिक को मिला संवैधानिक अधिकार', आर्टिकल 370 की बरसी पर PM मोदी का मैसेज |
    बारिश के मौसम में फ्रिज में इस तरह का खाना जल्दी हो जाता है खराब, इससे इन बीमारियों का खतरा |
    जंतर-मंतर के बाद अब E20 फ्यूल पर घमासान! पेट्रोल के मुद्दे पर CJP ने ठोकी ताल |
    'हार्पिक पिया, हाथ काटा', गुस्से में एक्ट्रेस ने पार की हदें, परिवार के प्यार को तड़पी, छलका दर्द |
    जेल की जगह होटल में क्या कर रहा था 661 करोड़ के बैंक फ्रॉड का आरोपी विक्रम वाधवा? पुलिस पर भी उठे सवाल |
    POJK को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद रमजान का बड़ा बयान, देखें |
    Ayodhya Ram दरबार दर्शन का बदला नियम, अब बिना पास होंगे राम दरबार दर्शन!
    Advertisement