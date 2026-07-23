Silver Cleaning Easy Trick: काली पड़ गई है चांदी की जूलरी? मास्टरशेफ पंकज भदौरिया की आसान ट्रिक 20 मिनट में लौटाएगी नई जैसी चमक

Silver Cleaning Easy Trick: चांदी की पायल, कड़े और बाकी जूलरी महिलाओं से लेकर लड़के तक खूब पहनते हैं. इसके साथ ही घरों में मंदिर में पूजा करने वाले बर्तन भी कई बार चांदी के होते हैं. चमचमाती चांदी सबको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन धीरे-धीरे ये काली पड़ने लगती है. जब चांदी काली पड़ने लगती है तब लोग उसे दोबारा पॉलिश कराने की सोचते हैं. इसके साथ ही कई बार वे लोग काली चांदी को फिर से चमकाने के लिए महंगे लिक्विड्स खरीदते हैं, जिनमें जूलरी और बर्तनों को डुबोकर साफ किया जाता है. लेकिन हर बार ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है.



अगर आपके घर में रखे-रखे चांदी के बर्तन या जूलरी काली पड़ गई है, तो अब उन्हें साफ करने के लिए महंगे क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं है. मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने एक बेहद आसान किचन ट्रिक शेयर की है, जिसकी मदद से चांदी की चीजें बिना ज्यादा मेहनत के फिर से चमक उठती हैं. इस तरीके में आपकी रसोई में मौजूद कुछ साधारण चीजों का इस्तेमाल होता है और लगभग 20 मिनट में फर्क साफ नजर आने लगता है.



क्यों काली पड़ जाती है चांदी?

अगर आप सोचते हैं कि चांदी काली पहनने के साथ काली क्यों पड़ जाती है. तो बता दें, चांदी हवा में मौजूद सल्फर और नमी के कॉनटैक्ट में आने पर धीरे-धीरे काली पड़ने लगती है. इसे टार्निश कहा जाता है. ये कोई गंदगी नहीं होती, बल्कि चांदी की सतह पर बनने वाली एक लेयर होती है, जिसे सही तरीके से साफ किया जा सकता है.

और पढ़ें

चांदी साफ करने के लिए क्या-क्या चाहिए?

एक बड़ा बाउल

एलुमिनियम फॉयल

गरम पानी

1-2 चम्मच नमक

1-2 चम्मच बेकिंग सोडा

मुलायम सूखा कपड़ा

ऐसे करें चांदी के बर्तन और जूलरी साफ



1. सबसे पहले एक बड़े बाउल के अंदर एलुमिनियम फॉइल बिछा दें.

2. अब इसमें गरम पानी डालें.

3. इसके बाद नमक और बेकिंग सोडा मिलाएं.

4. अब अपने चांदी के बर्तन या जूलरी को इस लिक्विड में भिगो दें.

5. इन्हें करीब 20 मिनट तक ऐसे ही रहने दें. इस दौरान बीच में इन्हें छेड़ना नहीं है.

6. 20 मिनट बाद चांदी को बाहर निकालें और मुलायम कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें.



कैसे काम करती है ये ट्रिक?

एलुमिनियम फॉइल, नमक और बेकिंग सोडा के साथ होने वाली रिएक्शन चांदी की सतह पर जमी काली परत को हटाने में मदद करती है. इससे बिना ज्यादा रगड़े चांदी की चमक वापस आने लगती है.

Advertisement

इससे चांदी साफ करने में रखें ये सावधानी

बहुत कीमती, एंटीक या नक्काशीदार चांदी की जूलरी को साफ करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह लें.

अगर जूलरी में मोती, स्टोन या बाकी नाजुक चीजें लगी हैं, तो उन्हें इस घोल में न डालें.

सफाई के बाद चांदी को पूरी तरह सुखाकर ही स्टोर करें, ताकि वह जल्दी दोबारा काली न पड़े.

---- समाप्त ----