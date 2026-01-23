scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Weight Loss: पाकिस्तानी महिला ने घटाया 50 किलो वजन, खुद बताया अपने ट्रांसफॉर्मेशन का छिपा सच

जहां दुनिया मरियम औरंगजेब के ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा कर रही है, वहीं लाहौर की मेकअप आर्टिस्ट ने 50 किलो वजन घटाने के पीछे का कड़वा सच बताया है. उन्होंने ढीली त्वचा, सर्जरी और सालों के संघर्ष को साझा कर 'परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन' के मिथक को तोड़ दिया है.

Advertisement
X
सर्जरी: शॉर्टकट नहीं, सेल्फ-केयर (Photo: ITG)
सर्जरी: शॉर्टकट नहीं, सेल्फ-केयर (Photo: ITG)

Pakistani woman weight loss: सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान की सीनियर नेता मरियम औरंगजेब अचानक सुर्खियों में हैं, जिसकी वजह है उनका बदला-बदला लुक. हाल ही में मरियम औरंगजेब को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ के पोते की शादी में देखा गया, जहां उनका स्लिम और फिट अवतार देखते ही देखते वायरल हो गया. शादी की तस्वीरों और वीडियो में मरियम का ट्रांसफॉर्मेशन इतना चर्चा में रहा कि लोग उनके वेट लॉस को लेकर कयास लगाने लगे.

मरियम औरंगजेब के इसी बदले हुए लुक ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी, क्या इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वाकई ‘ओवरनाइट’ होता है? इसी चर्चा के बीच लाहौर की मेकअप आर्टिस्ट और सैलून ओनर हादिया जावेद ने इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी शेयर कर दी.

उन्होंने 50 किलो से ज्यादा वजन घटाने के अपने लंबे, मुश्किल और ईमानदार सफर का खुलासा किया और बताया कि असली बदलाव ग्लैमर से नहीं, बल्कि सालों की मेहनत, उतार-चढ़ाव और खुद से किए गए वादों से बनता है. हादिया ने 19 जनवरी को अपनी पोस्ट में 2018 से अब तक की बिफोर-आफ्टर तस्वीरें शेयर कीं और साफ कहा कि उनका सफर आसान नहीं था. 

सम्बंधित ख़बरें

रोज आई लाइनर और मस्कारा लगाती हैं? आंखों के मेकअप पर ये रिसर्च जरूर जान लें
Child drinking water
उम्र के हिसाब से कितना पानी पिएं?
How to increase Good Cholesterol
40 से कम है गुड कोलेस्ट्रॉल? हार्ट अटैक से बचना है तो करें ये 5 काम
Pomegranates peel benefits
कूड़ा नहीं कीमती हैं अनार के छिलके... ये 5 फायदे जान नहीं करेंगे फेंकने की भूल
Weight loss tips
ना जिम और ना 10 हजार कदम, बिना पसीना बहाए वजन हो जाएगा कम

वजन घटाने की असली सच्चाई

हादिया ने खुलकर बताया कि इतना ज्यादा वजन कम करने के बाद शरीर में ढीलापन आना एक सच्चाई है, जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं. उन्होंने 2019 में टमी टक सर्जरी करवाई थी, उनके मुताबिक, यह कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि उस समय उनकी सेहत और कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी था. उन्होंने कहा, '50 किलो से ज्यादा वजन कम करने के बाद शरीर में बदलाव आते हैं और सैगिंग होना बिल्कुल रियल है. उस स्टेज पर टमी टक जरूरी थी.' 

Advertisement

सफर रहा उतार-चढ़ाव से भरा

हादिया का वेट लॉस सफर बिल्कुल सीधा नहीं था. साल 2022 में दूसरी प्रेग्नेंसी के दौरान उनका करीब 30 किलो वजन फिर बढ़ गया. इसके बाद 2025 में स्पाइन सर्जरी के बाद लगभग 8 किलो और वजन बढ़ा. लेकिन हर बार उन्होंने खुद को संभाला और मेहनत से दोबारा वजन कम किया.

सर्जरी कोई शॉर्टकट नहीं

हादिया ने साफ कहा कि हर ट्रांसफॉर्मेशन सर्जरी से नहीं होता, लेकिन कुछ मेडिकल या कॉस्मेटिक प्रोसीजर सही समय और डॉक्टर की सलाह से कराए जाएं, तो वे सेल्फ-केयर का हिस्सा हो सकते हैं, न कि कोई शॉर्टकट. ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता. ये सालों की मेहनत, मातृत्व, सेहत की लड़ाइयों और खुद को बार-बार चुनने का नाम है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    धार भोजशाला
    करियर राशिफल
    Advertisement