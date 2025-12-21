Liver Health: चेहरे पर सूजन और झाइयां Liver Damage का होती हैं संकेत, ना करें नजरअंदाज

Liver Health: लिवर हमारे शरीर का वह मुख्य अंग है जो खून को साफ करने और भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करता है. जब लिवर में कोई समस्या होती है या वह ठीक से काम नहीं कर पाता तो हमारा शरीर चेहरे के माध्यम से कई चेतावनी भरे संकेत देता है. इन संकेतों को पहचानकर समय पर इलाज कराकर आप लिवर को गंभीर रूप से बीमार होने से बचा सकते हैं.

1. आंखों और त्वचा का पीला पड़ना

यह लिवर की खराबी का सबसे स्पष्ट संकेत है. जब लिवर खून से 'बिलीरुबिन' (एक पीला तत्व) को साफ नहीं कर पाता तो आंखों का सफेद हिस्सा और चेहरे की त्वचा पीली दिखाई देने लगती है. इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है.

2. चेहरे पर असामान्य सूजन

अगर सुबह सोकर उठने के बाद चेहरा विशेषकर आंखों के नीचे का हिस्सा बहुत अधिक सूजा हुआ दिखाई दे तो यह लिवर की कार्यक्षमता में कमी का इशारा हो सकता है. लिवर में समस्या होने पर शरीर में तरल पदार्थ जमा होने लगते हैं जो सूजन का कारण बनते हैं.

3. चेहरे पर गहरे धब्बे और झाइयां

लिवर खराब होने पर शरीर में हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है. इसके कारण चेहरे पर अचानक भूरे या काले रंग के धब्बे उभरने लगते हैं. इसे अक्सर त्वचा की समस्या समझ लिया जाता है लेकिन यह लिवर की अंदरूनी खराबी का संकेत हो सकता है.

4. मकड़ी के जाले जैसी नसें

चेहरे पर बारीक और लाल रंग की नसें जो देखने में मकड़ी के जाले की तरह दिखाई दें तो सावधान हो जाएं क्योंकि यह लिवर की गंभीर बीमारी का संकेत है. लिवर जब ठीक से काम नहीं कर पाता तो बढ़े हुए हार्मोन रक्त वाहिकाओं को फैला देते हैं जिससे त्वचा की सतह के पास मकड़ी जैसा पैटर्न बन जाता है. ये छोटी रक्त वाहिकाएं लिवर की खराबी, खासकर सिरोसिस का लक्षण हो सकती हैं.

5. लगातार खुजली और रूखापन

बिना किसी बाहरी कारण या त्वचा रोग के अगर चेहरे पर बार-बार खुजली हो रही है और त्वचा बेजान व रूखी हो गई है तो यह लिवर में पित्त की अधिकता के कारण हो सकता है जो लिवर में गड़बड़ी का संकेत है.

