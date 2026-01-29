अलमारी में रजाई-कंबल घेर लेते हैं सारी जगह? इन ट्रिक्स से छोटी सी जगह में भी होंगे फिट, अपनाएं ये स्टोरेज ट्रिक्स

सर्दियों के मौसम में रजाई और कंबल आपके सबसे बड़े दोस्त बन जाते हैं क्योंकि ये आपको ठंड से बचाते हैं. ठंडी रातें हों या फिर ठिठुरता दिन जब भी आराम करने का मन करता है तो आप गर्माहट और सुकून की तलाश में रजाई-कंबल ओढ़ लेते हैं. लेकिन जैसे ही गर्मी दस्तक देती है, इन्हें तह करके अलमारी या स्टोर रूम में रख दिया जाता है. अक्सर जल्दबाजी में इन्हें स्टोर करने की वजह से अगली सर्दी आने पर इनमें से बदबू, सीलन, फंगस या कीड़े निकलने लगते हैं. इसके साथ ही कई बार इन्हें इस तरह से पैक किया जाता है कि एक कंबल या रजाई ही बहुत ज्यादा जगह घेर लेता है.

ऐसे में अगर थोड़ी-सी समझदारी और सही तरीका अपनाकर आप इन्हें सर्दियां जाने पर स्टोर करते हैं, तो ये ना केवल जगह कम घेरेंगे, बल्कि इनमें बदबू नहीं आएगी और फंगस भी नहीं लगेगी. सही तरीके से स्टोर किए गए कंबल न सिर्फ साफ और फ्रेश रहते हैं, बल्कि सालों तक उनकी क्वालिटी भी बनी रहती है. तो आइए जानते हैं रजाई और कंबल को स्टोर करने का सही और आसान तरीका, जिससे अगली सर्दी में इन्हें निकालते वक्त किसी परेशानी का सामना न करना पड़े. साथ ही ऐसी ट्रिक्स जिन्हें पैक करने के लिए इस्तेमाल करके ये छोटी सी जगह में भी फिट हो जाएंगे.



1. स्टोर करने से पहले साफ करना है जरूरी

जब भी आप रजाई या कंबल स्टोर करने जाएं तो ध्यान रखें कि बिना धोए या साफ किए इन्हें कभी भी पैक न करें. धोने से पहले इनका लेबल देखें और फिर कंबल धोएं या ड्राई क्लीन कराएं. कंबल को अच्छे से साफ करने के बाद इसे पूरी तरह सुखाने के लिए धूप जरूर लगाएं. पैक करने से पहले इसका पूरी तरह सूखना बहुत जरूरी है. जरा-सी नमी से भी फंगस और बदबू आ सकती है.

2. कंबल पैक करने का सही तरीका

अगर आप चाहते हैं कि आपके रजाई-कंबल अलमारी में ज्यादा जगह ना घेरें तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. कंबल को बहुत टाइट भरकर न रखें. तीन ट्रिक्स से आप छोटी सी जगह में ही रजाई-कंबल को स्टोर कर सकते हैं.

रोल करने का तरीका

कंबल को हल्के हाथ से रोल करें. कपड़े के रिबन या सूती डोरी से उस कंबल को बांध दें. इससे जगह भी कम लगती है और सिलवटें भी नहीं पड़तीं.

फोल्ड करने का तरीका

अगर आप कंबल को फोल्ड करके स्टोर करना चाहते हैं तो उसे 3 या 4 हिस्सों में मोड़ें. ये तरीका अलमारी या बेड के नीचे रखने के लिए बेस्ट है.

तकिए के कवर में रखें

रोल किया हुआ कंबल बड़े सूती तकिए के कवर में डाल दें. इससे हवा आती-जाती रहती है और कंबल सुरक्षित रहता है.

3. प्लास्टिक की जगह ऐसे बैग्स लें जो ब्रीथेबल हों

लंबे समय के लिए कंबल को एयरटाइट प्लास्टिक बैग में न रखें. इससे अच्छा आप उन्हें स्टोर करने के लिए सूती या कैनवास स्टोरेज बैग का इस्तेमाल करें. इसके साथ ही आप एसिड-फ्री बॉक्स, हवा पास होने वाले अंडर-बेड बॉक्स में भी स्टोर कर सकते हैं. ये कंबल को पीला होने, बदबू और कीड़ों से बचाते हैं.

4. स्टोर करने की सही जगह कौन-सी है?

कंबल रखने की जगह सूखी और ठंडी होनी चाहिए. आप इन्हें लिनेन क्लोसेट, बेड के नीचे और सूखी अलमारी में रख सकते हैं. आपको कंबल-रजाई को नमी वाले बेसमेंट या बहुत ज्यादा गर्म जगहों पर रखने से बचना चाहिए.

5. वैक्यूम बैग कब इस्तेमाल करें?

अगर आप अलमारी में जगह बचाने चाहते हैं तो वैक्यूम बैग अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं. लेकिन आप इनका इस्तेमाल सिर्फ शिफ्टिंग या कुछ महीनों के लिए ही कर सकते हैं. लंबे समय तक रखने से रजाई की भरावन खराब हो सकती है.

