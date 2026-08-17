Surti Locho Recipe: ढोकला बनाने की गलती से बनी सूरत की ये फेमस डिश, 1 कप चना दाल से घर पर बनाएं सूरती लोचो, नोट कर लें रेसिपी

Surti Locho recipe: गुजरात का सूरत शहर अपने कपड़ा बाजार, डायमंड इंडस्ट्री और खास स्ट्रीट फूड के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. यहां के खाने में ऐसी कई डिशेज हैं, जिनका स्वाद शहर की पहचान बन चुका है. इन्हीं में से एक है सूरत का मशहूर लोचो, जिसे सुबह के नाश्ते और शाम के स्नैक में लोग बड़े चाव से खाते हैं. देखने में यह ढोकले जैसा जरूर लगता है, लेकिन इसकी शेप और टेस्ट इसे ढोकले से बिल्कुल अलग बनाते हैं. लोचो को जानबूझकर थोड़ा नरम और ढीला रखा जाता है, जिसके ऊपर हरी चटनी, मीठी इमली की चटनी, सेव, प्याज और मसाले डालकर परोसा जाता है.

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लोचो की शुरुआत कैसे हुई?

सूरती लोचो को लेकर एक दिलचस्प किस्सा भी मशहूर है. कहा जाता है कि ढोकला बनाते समय बैटर की मात्रा और भाप में पकाने का प्रोसेस में हुई गलती से एक ऐसी नरम डिश तैयार हो गई, जो पारंपरिक ढोकले की तरह सख्त नहीं थी. इस अनोखी बनावट को फेंकने के बजाय उसे मसाले, चटनी और सेव के साथ परोसा गया. लोगों को इसका स्वाद इतना पसंद आया कि धीरे-धीरे यही नरम डिश सूरत की पहचान बन गई.

अगर आपने सूरत जाकर लोचो खाया है तो शायद आपको इसकी सबसे खास बात इसकी सॉफ्ट और स्पंजी बनावट लगी होगी. अच्छी बात यह है कि इसे घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है. आइए आपको इसे बनाने की सिंपल रेसिपी बताते हैं, जो आपके बहुत काम आएगी.

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सुरती लोचो बनाने के लिए सामग्री

1 कप चना दाल

½ कप उड़द दाल

2 बड़े चम्मच पोहा

½ कप दही

1 चम्मच अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट

½ चम्मच हल्दी

1 चुटकी हींग

1 चम्मच ईनो या फ्रूट सॉल्ट

नमक स्वादानुसार

1-2 चम्मच तेल

जरूरत के अनुसार पानी

हरी चटनी

मीठी इमली की चटनी

बारीक सेव

बारीक कटा प्याज

लाल मिर्च पाउडर

थोड़ा मक्खन या तेल

घर पर कैसे बनाएं सूरत का लोचो?

दाल और पोहा भिगोएं: सबसे पहले चना दाल, उड़द दाल और पोहा को अच्छी तरह धो लें. इन्हें पर्याप्त पानी में करीब 4-5 घंटे के लिए भिगोकर रख दें.

बैटर तैयार करें: भीगी हुई दाल और पोहे का पानी निकालें और इन्हें मिक्सर में डालकर पीस लें. जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी डालते हुए मुलायम और गाढ़ा बैटर तैयार करें.

बैटर को खमीर उठने दें: अब बैटर में दही डालकर अच्छी तरह फेंटें. इसे ढककर 6-8 घंटे के लिए गर्म जगह पर रख दें, ताकि बैटर हल्का खमीरदार हो जाए. यही प्रक्रिया लोचो को हल्का और नरम बनाने में मदद करती है.

मसाले मिलाएं: खमीर उठे बैटर में नमक, हल्दी, हींग और अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिला लें.

ईनो डालें: भाप में पकाने से ठीक पहले बैटर में ईनो डालें और हल्के हाथ से मिलाएं. ईनो डालने के बाद बैटर को बहुत ज्यादा फेंटने से बचें.

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स्टीम करें: स्टीमर की थाली या प्लेट को थोड़ा तेल लगाकर चिकना कर लें. इसमें बैटर डालें और पहले से गर्म स्टीमर में करीब 12 से 15 मिनट तक भाप में पकाएं. ध्यान रखें कि लोचो को बहुत ज्यादा न पकाएं, क्योंकि इसकी खासियत ही इसकी नरम और थोड़ी ढीली बनावट है.

चटपटा तड़का दें: पकने के बाद लोचो को प्लेट में निकालें. इसके ऊपर हरी चटनी, मीठी इमली की चटनी, बारीक सेव, कटा हुआ प्याज और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डालें. चाहें तो ऊपर से थोड़ा मक्खन या तेल भी डाल सकते हैं.

परफेक्ट लोचो बनाने के लिए टिप्स

लोचो की असली जान उसकी सॉफ्ट शेप में है, इसलिए बैटर को बहुत गाढ़ा न रखें और इसे जरूरत से ज्यादा देर तक स्टीम न करें. ईनो हमेशा स्टीम करने से ठीक पहले डालें. ऊपर से डाली गई मीठी-तीखी चटनी, सेव और प्याज इसका स्वाद और भी बढ़ा देते हैं.

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