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Karwa Chauth Styling Tips: ओल्ड फैशन चूड़ा छोड़ें, सुहाग के जोड़े के साथ खूब जचेंगे झुमके वाले कंगन, साड़ी और लहंगे के साथ ऐसे करें स्टाइल

Karwa Chauth Styling Tips: अगर आप भी आज करवा चौथ पर सबसे सुंदर और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो सोलह श्रृंगार के दौरान कांच की रंग-बिरंगी चूड़ियों के साथ झुमके वाले कंगन जरूर पहनें. ये आजकल काफी ट्रेंड में हैं. ये साड़ी, लहंगा और सूट हर किसी के साथ खूब जचते हैं.

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करवा चौथ पर पहनें झुमके वाले कंगन (Photo: ITG)
करवा चौथ पर पहनें झुमके वाले कंगन (Photo: ITG)

Karwa Chauth Styling Tips: करवा चौथ का त्योहार हर शादीशुदा महिला के लिए बेहद खास और भावुक क्षण होता है. इस पावन अवसर पर सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को पूजा व चंद्र दर्शन के लिए सोलह श्रृंगार कर तैयार होती हैं.

सुहाग के इस श्रृंगार में हाथों की चूड़ियों का एक अलग ही महत्व है. लेकिन इस बार सुहागिनें अपनी पसंदीदा रंग-बिरंगी कांच की चूड़ियों के साथ झुमका कंगन को मैच कर बेहद खूबसूरत और रॉयल लुक पा सकती हैं. झुमकी की लटकन और कांच की चूड़ियों की मधुर खनक आपके फेस्टिव लुक को एकदम खास और ब्राइडल जैसा निखार देगी.

कैसे करें स्टाइल
सेंटर और कॉर्नर झुमका सेट: कलाई के दोनों सिरों पर एक-एक चौड़ा कुंदन या जिरकॉन वर्क वाला झुमका कड़ा लगाएं और बीच में अपनी साड़ी या लहंगे के रंग से मैचिंग (जैसे लाल, मैरून या हरी) कांच की चूड़ियां भरें.

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मल्टीकलर चूड़ी और सिल्क थ्रेड झुमका: अगर आप बहुरंगी आउटफिट पहन रही हैं, तो पीले, लाल और हरे रंग की कांच की चूड़ियों के साथ सिल्क थ्रेड वाले लटकन झुमका कड़े पेयर करें. यह कॉम्बिनेशन बहुत वाइब्रेंट दिखता है.

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एंटीक गोल्ड और कुंदन कड़े: बनारसी या कांजीवरम सिल्क साड़ी के साथ एंटीक फिनिश वाले कुंदन झुमका बैंगल्स बहुत जचते हैं. इन्हें लाल या रानी पिंक कांच की चूड़ियों के साथ कस्टमाइज करें.

ट्रेंडिंग झुमका बैंगल्स कलेक्शंस
करवा चौथ के एथनिक लुक को खास बनाने के लिए कुछ लोकप्रिय झुमका कड़े और सेट:

झुमका कड़े और बैंगल्स सेट्स
यह कड़े कांच और रेशमी चूड़ियों के साथ मिलकर आपके हाथों को एक हैवी और ट्रेडिशनल ब्राइडल लुक देते हैं.

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