scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शहनाज हुसैन बालों को घना बनाए रखने के लिए 50 साल से लगा रही हैं ये 2 चीजें, खुद बताया राज! घर पर ऐसे बनाएं, लंबे और सिल्की होंगे बाल

How To Get Thick Long Hair: शहनाज हुसैन ने अपने घने और चमकदार बालों का सीक्रेट शेयर किया है. वो पिछले 50 सालों से अपने बालों में मेहंदी और अंडे से बनने वाले उनके हेयर मास्क लगा रही हैं. उन्होंने इसे बनाने और लगाने का सही तरीका भी बताया है. चलिए जानते हैं आप कैसे पा सकते हैं लंबे, घने और चमकदार बाल.

Advertisement
X
मेहंदी और अंडा बालों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, (Photo: ITG)
मेहंदी और अंडा बालों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, (Photo: ITG)

How To Get Thick Long Hair: जब भी घने बालों की बात होती है लोग अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों की यादों में खो जाते हैं. आजकल बालों का टूटना बहुत ही आम हो गया है, जिसकी वजह बिगड़ी लाइफस्टाइल और खानपान को माना जाता है. ऐसे में बालों को घना, मजबूत और चमकदार बनाने के लिए हर दूसरा व्यक्ति महंगे सीरम, ट्रीटमेंट और तरह-तरह के हेयर प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्च कर रहा है. लेकिन मशहूर हर्बल ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन का मानना है कि खूबसूरत बालों का राज किसी महंगे प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि सही देखभाल और नेचुरल चीजों में छिपा है.

दशकों से अपने घने, लंबे और चमकदार बालों के लिए जानी जाने वाली शहनाज हुसैन ने अपने हेयर केयर का एक खास नुस्खा शेयर किया है. वो इसे अपने घने बालों का राज बताती हैं. वो नुस्खा है हिना (मेहंदी) और अंडे से बना हेयर मास्क, जो बालों को कंडीशन करने के साथ उन्हें मजबूती देने में मदद करता है. आइए जानते हैं इस आसान घरेलू हेयर मास्क को बनाने और लगाने का सही तरीका.

शहनाज हुसैन के घने बालों का सीक्रेट है ये देसी हेयर मास्क
शहनाज हुसैन के मुताबिक, बालों को सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी पोषण की जरूरत होती है. वो बताती हैं कि बार-बार केमिकल ट्रीटमेंट और हीट स्टाइलिंग से बाल कमजोर हो सकते हैं, इसलिए नेतुरल चीजों से समय-समय पर बालों को पोषण देना जरूरी है.

Advertisement

उनका फेमस मेहंदी-अंडे वाला हेयर मास्क बालों को डीप कंडीशनिंग देने में मदद करता है. मेहंदी बालों को नेचुरल कंडीशनिंग देती है, वहीं अंडे में मौजूद प्रोटीन बालों को मजबूती देने में मदद करता है.

सम्बंधित ख़बरें

Gen Z को क्यों चाहिए अकेले रहने का वक्त? समझें...
Pahadi Apple Chutney
10 मिनट में बनाएं हिमाचली सेब की चटनी, बोरिंग खाना भी लगेगा टेस्टी
priya saroj saree look
विदेश में छाया रिंकू सिंह की मंगेतर का देसी लुक, साड़ी में लगीं सुंदर
Garam Masala Recipe
घर पर बनाएं बाजार जैसा गरम मसाला, खाने में आएगा हलवाई वाला स्वाद
बड़ी अरबी का चटपटा कंदा चोखा (Photo- ITG)
गरमा-गरम दाल-चावल के साथ बनाएं टेस्टी कंदा चोखा, जानें आसान रेसिपी

मेहंदी और अंडे का हेयर मास्क बनाने के लिए चाहिए ये चीजें

  • 5 से 7 चम्मच मेहंदी पाउडर (बालों की लंबाई के हिसाब से मात्रा बढ़ा सकते हैं)
  • 1 से 5 अंडे (बालों की लंबाई के हिसाब से)
  • गुनगुना पानी
  • 1 चम्मच नारियल तेल (अगर बाल ज्यादा ड्राई हैं)
  • थोड़ा ठंडी हुई ब्लैक टी (बेहतर रंग के लिए ऑप्शनल)

ऐसे तैयार करें शहनाज हुसैन वाला हेयर मास्क

1. सबसे पहले एक बाउल में मेहंदी पाउडर लें और उसमें गुनगुना पानी मिलाकर स्मूद पेस्ट बना लें. अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी ब्लैक टी या नारियल तेल भी मिला सकते हैं.

2. अब इस मिश्रण को ढककर करीब 2 से 4 घंटे के लिए रख दें, ताकि मेहंदी अच्छी तरह तैयार हो जाए. इसके बाद लगाने से ठीक पहले इसमें अंडा फेंटकर मिला दें और एक क्रीमी पेस्ट तैयार कर लें.

बालों में लगाने का सही तरीका
बालों को छोटे-छोटे हिस्सों में पार्टीशन करते हुए बांट लें और इस मास्क को जड़ों से लेकर बालों के सिरों तक अच्छी तरह लगाएं. इसे करीब 45 मिनट से 1 घंटे तक बालों में लगा रहने दें. 1 घंटा पूरा होने के बाद पहले सिर्फ पानी से बालों को अच्छी तरह धो लें, ताकि मेहंदी का पेस्ट निकल जाए. इसके बाद माइल्ड शैंपू से बालों को अच्छे से धो लें.

सिर्फ हेयर मास्क नहीं, डाइट भी है शहनाज के खूबसूरत बालों का राज
शहनाज हुसैन का कहना है कि बालों की असली सेहत खाने-पीने की आदतों से भी जुड़ी होती है. वो अपनी डाइट में पौष्टिक चीजों को ज्यादा जगह देती हैं और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाकर रखती हैं.

Advertisement

वो अपनी डाइट में हरी सब्जियां (खासकर आयरन से भरपूर पत्तेदार सब्जियां), नट्स और सीड्स, दालें और बीन्स, प्रोटीन से भरपूर चीजें और  भरपूर पानी को शामिल करती हैं.

बालों को खूबसूरत रखने के लिए शहनाज हुसैन की आसान टिप्स
शहनाज हुसैन के मुताबिक, बालों की देखभाल के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होती. कुछ आसान आदतें लंबे समय तक बालों को हेल्दी, घने, लंबे और शाइनी रखने में मदद कर सकती हैं.

  • नियमित रूप से बालों में तेल लगाएं
  • समय-समय पर डीप कंडीशनिंग करें
  • ज्यादा हीट स्टाइलिंग से बचें
  • अपने बालों के टेक्शचर के हिसाब से ही प्रोडक्ट और घरेलू नुस्खे चुनें

शहनाज हुसैन का मानना है कि बालों की खूबसूरती किसी ट्रेंड के पीछे भागने से नहीं, बल्कि सही देखभाल, पौष्टिक खानपान और प्राकृतिक चीजों के लगातार इस्तेमाल से आती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    शहनाज हुसैन बालों को घना बनाए रखने के लिए 50 साल से लगा रही हैं ये 2 चीजें, खुद बताया राज! घर पर ऐसे बनाएं, लंबे और सिल्की होंगे बाल |
    अस्पताल में महिला की मौत, गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर-स्टाफ को पीटा |
    SUPERNOVA से कूदकर खुदकुशी, संभव जैन को क्यों उठाना पड़ा ऐसा भयानक कदम? |
    ‘मैं रख लूंगा’ का भरोसा... पत्नी के सामने पति का मर्डर, पैर पकड़े, दुपट्टे से दबाया गला, ऐसे खुला राज |
    लखनऊ में बाढ़ से हाहाकार, बिगड़े हालात, कई इलाके हुए जलमग्न |
    शराब के नशे में करतब दिखाना लड़के को पड़ा भारी, बार-बार सांप के डसने से शरीर में फैला ज़हर |
    ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की विपक्ष की मांग के पीछे ठोस सबूत हैं? साहिल के साथ देखें दंगल |
    अमेरिकी संसद में गूंजा भारतीय पायलट का नाम, स्मित मछार को मिला खास सम्मान |
    कभी भी टाइगर कर सकता है हमला... कितना खतरनाक है सुंदरवन के अंदर का माहौल? |
    अपने साले को मारा-किया जानलेवा हमला! अनुराग डोभाल की पत्नी ने खोला मोर्चा, बोलीं- इस बार नहीं छोड़ूंगी
    Advertisement