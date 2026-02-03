scorecardresearch
 
Glowing Skin Secrets: ग्लोइंग और रिंकल-फ्री स्किन के लिए अपनाएं जापानी महिलाओं के 5 सीक्रेट हर्ब्स, बाल भी बनते हैं स्ट्रॉन्ग

Glowing Skin Secrets: जापानी महिलाएं सदियों से अपनी स्किन और बालों के लिए नेचुरल हर्ब्स का इस्तेमाल करती आई हैं. ये हर्ब्स उनकी स्किन को ग्लो देती हैं और बालों को हेल्दी बनाती हैं. जानिए इन ब्यूटी सीक्रेट्स को अपनाने का आसान तरीका.

जापानी महिलाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हर्ब्स स्किन के साथ-साथ बालों के लिए भी बढ़िया होती हैं. (Photo: ITG)
जापानी महिलाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हर्ब्स स्किन के साथ-साथ बालों के लिए भी बढ़िया होती हैं. (Photo: ITG)

Glowing Skin Secrets: जापानी महिलाओं की खूबसूरती की पूरी दुनिया कदरदान रहती है. दरअसल, उनकी उनकी चमकदार और हेल्दी स्किन देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है. ऐसे में सभी के मन में सवाल जरूर उठता है कि वो आखिर ऐसा क्या करती हैं कि उनकी स्किन इतनी चमकदार और हेल्दी रहती है. तो बता दें कि जापानी महिलाएं सदियों से अपनी स्किन और बालों की देखभाल के लिए नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करती आई हैं. उनका मानना है कि ये आसान और नेचुरल तरीके ही लंबे समय तक काम करते हैं और हर उम्र की स्किन और बालों के लिए सही होते हैं.

इन तरीकों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये स्किन को अंदर से पोषण देते हैं और उम्र बढ़ने के साथ आने वाली झुर्रियां, डलनेस और रूखापन जैसी परेशानियों को कम करते हैं. साथ ही बालों को भी मजबूत, मुलायम और चमकदार बनाते हैं. आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे खास जापानी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, जिन्हें अपने रोज के ब्यूटी रूटीन में शामिल करके आप भी अपनी स्किन और बालों में नई चमक, और ताजगी ला सकते हैं. 

रीशी (Reishi)
रीशी एक हर्बल मशरूम है, जो जापान में स्किन और बालों के लिए बहुत पॉपुलर है. इसे रूटीन में चाय के रूप में भी लिया जाता है. ये आपके ब्लड सर्कुलेशन और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है. स्कैल्प को क्लीन करता है, बालों और स्किन में शाइन लाता है और आपकी नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाता है.

गैट्टो (Ghetto/Shell Ginger)
लिस्ट में दूसरा नाम गैट्टो या शेल जिंजर का है. ये आपके बालों और स्किन की उम्र बढ़ाने में मदद करता है. ये एंटिऑक्सीडेंट्स और विटामिंस से भरपूर है. आपकी स्किन की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करता है, सेल्स को हेल्दी बनाता है और स्किन को ब्राइट और हेल्दी लुक देता है.

स्नो मशरूम (Snow Mushroom)
स्नो मशरूम जापानी कल्चर का अहम हिस्सा है. ये स्किन में नमी बनाए रखता है और 1,000 गुना तक पानी को होल्ड कर सकता है. इसमें मौजूद हायलूरोनिक एसिड आसानी से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है. ये डीप लेयर तक काम करता है और स्किन को डूबे हुए हाइड्रेशन और नेचुरल ग्लो देता है.

टोफू (Tofu)
टोफू सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि स्किन के लिए भी बेहतरीन है. इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, फैट्स और विटामिन ई पाया जाता है. ये कोलेजन बूस्ट करता है, स्किन की इलास्टिसिटी सुधारता है और झुर्रियों व फाइन पोर्स को कम करता है.

जापानी कैमेलिया ऑयल (Japanese Camellia Oil/Tsubaki Oil)
कैमेलिया ऑयल वाइल्ड Tsubaki फूल से निकलता है. इसमें ओमेगा-6 और ओमेगा-9 फैटी एसिड्स होते हैं, जो स्किन और बालों को नेचुरली हाइड्रेट और नरिश करते हैं. ये स्कार्स और कट्स को ठीक करने में मदद करता है, रेडनेस और इन्फ्लेमेशन को कम करता है और स्किन में जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है.

---- समाप्त ----
