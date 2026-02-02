scorecardresearch
 
Cleaning Tips: सर्दियों में पोछा लगाते हुए कांपते हैं हाथ, बिना पानी घर की ऐसे करें सफाई

सर्दियों में बर्फ की तरह ठंडे पानी से घर की सफाई और धुलाई करना किसी बुरे सपने की तरह लगता है. ऐसे में यहां हम आपको बिना पानी के अपने घर की सफाई करने के कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं.

सर्दियों में बिना पानी चमकेगा घर (Photo: ITG)
सर्दियों में बर्फ की तरह ठंडे पानी में हाथ डालना, सफाई करना या कपड़े धोना किसी चुनौती से कम नहीं होता. खासकर जब बात घर की हो तो यहां बिना पानी के सफाई करने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि आप बिना पानी के भी अपने घर को चकाचक रख सकते हैं. यहां हम आपको घर की ड्राई क्लीनिंग के कुछ टिप्स और ट्रिक्स बता रहे हैं.

बिना पानी के सफाई के जादुई तरीके

1-बिना पानी घर की सफाई करने के लिए आप वैक्यूम क्लीनर, झाड़ू या माइक्रोफाइबर डस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये ड्राई क्लीनिंग के बढ़िया तरीके हैं. अगर आप रोज झाड़ू लगाएंगे तो इससे फर्श पर धूल नहीं जमेगी. वहीं, माइक्रोफाइबर धूल को फैलाने के बजाय अपने अंदर कैद कर लेता है. फर्श, सोफा और बेड के नीचे की जगहों पर वैक्यूम क्लीनर या झाड़ू लगा सकते हैं. 

2- सोफे, कालीन और गद्दों की सफाई के लिए उन पर बेकिंग सोडा छिड़कें. 15-20 मिनट बाद वैक्यूम क्लीनर या ब्रश से साफ कर लें. यह बिना पानी के सारी बदबू और धूल सोख लेगा और वो साफ हो जाएंगे

3- फर्नीचर और शो-पीस पर जमी धूल हटाने के लिए सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े या हाथों में पुराने मोजे पहनकर डस्टिंग करें. यह जालों और महीन धूल को चुम्बक की तरह खींच लेता है और चीजें चमकने लगती हैं.

4- अगर किसी जगह पर दाग लगा है तो पानी की जगह सिरके को उस पर स्प्रे करें और सूखे कपड़े से पोंछ दें. यह तुरंत सूख जाता है और कीटाणुओं का खात्मा भी करता है.

5- अगर आपको अपने घर के स्विच बोर्ड या कोनों की सफाई करनी है और उन्हें चमकाना है तो इसके लिए पुराने टूथब्रश का इस्तेमाल करें. इससे बिजली के झटके का डर भी नहीं रहेगा और पानी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. टूथब्रश से कोनों की सफाई अच्छी तरह होती है.

TOPICS:

