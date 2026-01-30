scorecardresearch
 
कभी खाया है मखाने का पराठा? नाश्तो से लेकर डिनर तक में लगता है मजेदार, बनाना भी है आसान

आपने आज तक आलू, गोभी से लेकर पनीर तक के पराठे बड़े चाव से खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी मखाने का पराठा खाया है? अगर नहीं तो आज हम आपको इसकी आसान रेसिपी बताने वाले हैं. इसे बनाकर खाना आपके लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन बन सकता है.

मखाना पराठा बनाने के लिए मखाने को भूनना पड़ता है. (Photo: ITG)

भारतीय घरों में सुबह-सुबह ज्यादातर पराठे खाए जाते हैं. पराठे लोगों का पसंदीदा नाश्ता है, जो उन्हें लंबे समय तक एनर्जी देते हैं और पेट भी भरा महसूस कराते हैं. हालांकि, पराठा तेल लगाकर सेका जाता है, जिसकी वजह से उसे हेल्दी नहीं माना जाता है. ऐसे में अगर आपको सुबह नाश्ते में पराठा खाना बहुत पसंद है, लेकिन हेल्थ को लेकर थोड़ी टेंशन रहती है, तो हम आपके लिए पराठे का हेल्दी वर्जन लेकर आए हैं. आपने आज तक मूली, गोभी, आलू और प्यार के पराठे तो जरूर खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी मखाने का पराठा खाया है? खाया तो दूर क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है? 

अगर आप पराठे को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो मखाने का पराठा आपके लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है. सोचिए, पराठे का मजा भी मिलेगा और हेल्थ का भी ख्याल रखा जाएगा. ये पराठा सिर्फ स्वाद में लाजवाब नहीं है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी किसी सुपरफूड से कम नहीं. इसे खाने के बाद आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी और पूरा दिन एनर्जी से भरपूर रहेंगे. चलिए जानते हैं कैसे बनाया जाता है मखाने का पराठा.

क्या है मखाना पराठा?
मखाना पराठा गेहूं के आटे में भुने और पिसे हुए मखाने मिलाकर बनाया जाता है. प्रोटीन, फाइबर और जरूरी मिनरल्स से भरपूर मखाने शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं. इसलिए ये पराठा आम पराठों से ज्यादा हेल्दी माना जाता है.

इंग्रेडिएंट्स

  • गेहूं का आटा
  • मखाने (भुने हुए)
  • नमक स्वादानुसार
  • काली मिर्च या हल्के मसाले
  • पानी (आटा गूंथने के लिए)
  • तेल या घी (सेकने के लिए)

बनाने का तरीका

1. मखाने का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मखानों को कड़ाही में हल्का सा भून लें, जब तक वो क्रिस्पी न हो जाएं.

2. इसके बाद इन मखानों को ठंडा होने के लिए रख दें. जब मखाने ठंडे हो जाएं तब इन्हें मिक्सी में पीसकर बारीक पाउडर बना लें.

3. अब एक बर्तन में गेहूं का आटा, मखाना पाउडर, नमक और मसाले मिलाएं. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट आटा गूंथ लें.

4. इसके बाद आटे की लोइयां बनाकर पराठे बेल लें.

5. अब किसी भी नॉर्मल पराठे की तरह गरम तवे पर थोड़ा तेल या घी लगाकर पराठों को दोनों तरफ से गोल्डन होने तक सेक लें.

6. आप गरम-गरम मखाने के पराठे को दही, अचार या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं. अगर आपको पराठे चाय से खाना पसंद है तो आप इसके साथ में एक कप चाय भी ले सकते हैं.

नाश्ते में मखाने के पराठे खाना क्यों है बेस्ट?

  • इसे नाश्ते में खाने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है.
  • ये खाकर दिनभर एनर्जी बनी रहती है.
  • मखाने का पराठा हल्का और पचाने में आसान होता है.
  • ये वजन मेंटेन रखने और सेहत दोनों के लिए अच्छा है.
---- समाप्त ----
