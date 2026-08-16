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Appe Roti Recipe: बची हुई रोटियों से झटपट बनाएं टेस्टी अप्पे रोटी, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी

Appe Roti Recipe: आज हम आपको बची हुई रोटियों से टेस्टी और हेल्दी अप्पे रोटी बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे. बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम यह डिश नाश्ते या शाम के स्नैक के लिए बेहतरीन ऑप्शन है.

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बासी रोटी से बनाएं टेस्टी अप्पे (Photo-ITG)
बासी रोटी से बनाएं टेस्टी अप्पे (Photo-ITG)

Appe Roti Recipe: अक्सर घरों में खाने के बाद भी कुछ रोटियां बच जाती हैं और समझ नहीं आता कि उनका क्या किया जाए. कई लोग इन्हें बेमन से खा लेते हैं या फिर फेंक देते हैं. लेकिन बची हुई रोटियों से कई टेस्टी और हेल्दी डेश बनाई जा सकती हैं. इन्हीं में से एक है अप्पे रोटी. यह डिश बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम होती है.

साथ ही इसमें सब्जियां मिलाने से इसका स्वाद और पोषण दोनों बढ़ जाते हैं. तो अगली बार आपके घर पर में भी अगर रोटी बच जाए तो यह आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी जरूर ट्राई करें. आइए जानते हैं कि अप्पे रोटी कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

अप्पे रोटी बनाने की किन-किन चीजों की जरूरत होती है?

2 बासी रोटियां 
1 उबला हुआ आलू 
1 प्याज (बारीक कटा हुआ) 
2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई) 
1/2 कप उबले हुए मटर 
1 गाजर (कद्दूकस की हुई) 
1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर 
1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर 
4 छोटे चम्मच तेल 
थोड़ा सा हरा धनिया (बारीक कटा हुआ) 
नमक स्वादानुसार 
जरूरत पड़ने पर 1-2 चम्मच पानी या दही 

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अप्पे रोटी बनाते कैसे हैं?

  1. अप्पे रोटी बनाने के लिए सबसे पहले बासी रोटियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लें. अब इन्हें मिक्सर में डालकर हल्का दरदरा पीस लें और एक बड़े बर्तन में निकाल लें.
  2. इसके बाद इसमें मैश किया हुआ उबला आलू, बारीक कटा प्याज, कद्दूकस की हुई गाजर, उबले हुए मटर और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें.
  3. अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक और बारीक कटा हरा धनिया डालें. अगर मिश्रण ज्यादा सूखा लगे, तो इसमें 1-2 चम्मच पानी या दही मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें.
  4. अब हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाकर इस मिश्रण के छोटे-छोटे नींबू के आकार के गोले बना लें.
  5. अप्पे पैन को गैस पर गर्म करें और हर खाने में 2-3 बूंदें तेल डालें. फिर तैयार गोले पैन में रखें और ढककर कम गैस पर 2-3 मिनट तक पकाएं.
  6. जब नीचे से सुनहरे और कुरकुरे हो जाएं, तो इन्हें पलट दें. जरूरत हो तो थोड़ा सा तेल और डालें और दूसरी तरफ से भी सुनहरा होने तक सेंक लें.
  7. अब आपकी गरमा-गरम अप्पे रोटी तैयार है. इसे हरी चटनी, नारियल की चटनी या टोमैटो केचप के साथ परोसें.

इन बातों का ध्यान

  • रोटियों को बहुत बारीक पाउडर न पीसें, हल्का दरदरा रखें ताकि अच्छा टेक्सचर मिले. 
  • मिश्रण न ज्यादा सूखा हो और न ज्यादा गीला. 
  • अप्पे को हमेशा मीडियम गैस पर पकाएं, इससे वे बाहर से कुरकुरे और अंदर से अच्छी तरह पकेंगे. 
  • अपनी पसंद के अनुसार इसमें शिमला मिर्च, पनीर या स्वीट कॉर्न जैसी सब्जियां भी मिला सकते हैं. 
---- समाप्त ----
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