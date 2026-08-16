Appe Roti Recipe: बची हुई रोटियों से झटपट बनाएं टेस्टी अप्पे रोटी, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी

Appe Roti Recipe: अक्सर घरों में खाने के बाद भी कुछ रोटियां बच जाती हैं और समझ नहीं आता कि उनका क्या किया जाए. कई लोग इन्हें बेमन से खा लेते हैं या फिर फेंक देते हैं. लेकिन बची हुई रोटियों से कई टेस्टी और हेल्दी डेश बनाई जा सकती हैं. इन्हीं में से एक है अप्पे रोटी. यह डिश बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम होती है.
साथ ही इसमें सब्जियां मिलाने से इसका स्वाद और पोषण दोनों बढ़ जाते हैं. तो अगली बार आपके घर पर में भी अगर रोटी बच जाए तो यह आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी जरूर ट्राई करें. आइए जानते हैं कि अप्पे रोटी कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.
अप्पे रोटी बनाने की किन-किन चीजों की जरूरत होती है?
2 बासी रोटियां
1 उबला हुआ आलू
1 प्याज (बारीक कटा हुआ)
2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)
1/2 कप उबले हुए मटर
1 गाजर (कद्दूकस की हुई)
1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
4 छोटे चम्मच तेल
थोड़ा सा हरा धनिया (बारीक कटा हुआ)
नमक स्वादानुसार
जरूरत पड़ने पर 1-2 चम्मच पानी या दही