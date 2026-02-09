Chocolate Day पर ट्राई करें बागेश्वर की ब्राउन बर्फी, खाते ही हाथ चूम लेगा पार्टनर, बेहद आसान है बनाना

Chocolate Day Special Brown Barfi Recipe: वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो चुकी है और इन दिनों लोग जिससे प्यार करते हैं, उसे स्पेशल फील कराते हैं. रोज डे और प्रपोज डे के बाद अब 9 फरवरी को चॉकलेट डे सेलिब्रेट किया जाएगा. प्यार जताने का यह सबसे मीठा मौका होता है, इस दिन लोग चॉकलेट गिफ्ट करते हैं. मगर अब समय काफी बदल चुका है और अब लोग को महंग और दिखावटी चीजों से ज्यादा वो चीजें अच्छी लगती हैं, जिनको अपने हाथों से बनाया गया है.

अगर आप भी अपने पार्टनर को इस चॉकलेट डे अपने हाथ से बनी मिठाई गिफ्ट करना चाहते हैं, तो उत्तराखंड के बागेश्वर की फेमस ब्राउन बर्फी से बेहतर क्या होगा. यह हैंडमेड होने के साथ टेस्टी भी होगी और इसे खाने के बाद आपका प्यार खुद को स्पेशल भी फील करेगा.

बागेश्वर की फेमस ब्राउन बर्फी देखने में बिल्कुल किसी चॉकलेट जैसी लगती है और स्वाद में देसी और खुशबू में इतनी लाजवाब होती है कि एक बाइट लेते ही दिल खुश हो जाता है. यकीन मानिए, इसे खाते ही आपका पार्टनर खुशी से आपका हाथ चूम लेगा. आइए इसे बनाने की आसान रेसिपी जानते हैं.

बागेश्वर की ब्राउन बर्फी की खासियत यह है कि इसे बनाने के लिए न तो महंगी चॉकलेट की जरूरत होती है और न ही कोई मुश्किल प्रोसेस. देसी घी, गुड़ और खोया मिलकर इसे ऐसा टेस्ट देते हैं जो सीधे दिल तक पहुंचता है. प्यार के हफ्ते में यह रेसिपी आपके प्यार को एक देसी ट्विस्ट दे देगी.

यह बर्फी बाहर से देखने में आपको डार्क ब्राउन लगेगी और अंदर से सॉफ्ट होती है. गुड़ की मिठास और घी की खुशबू इसे आम बर्फी से अलग और खास बनाती है. उत्तराखंड के इलाकों में इसे त्योहारों और खास मौकों पर बनाया जाता है, अब आप इसे घर पर भी आसानी से बना सकते हैं.

इंग्रेडिएंट्स

1 कप खोया (मावा)

½ कप पिसा हुआ गुड़

2 टेबलस्पून देसी घी

2 चम्मच कोको पाउडर

½ चम्मच इलायची पाउडर

2 टेबलस्पून कटे हुए काजू-बादाम

कैसे बनाते हैं ब्राउन बर्फी

सबसे पहले एक भारी तले की कढ़ाही में देसी घी गर्म कर लें. इसके बाद उसमें खोया डालकर धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए हल्का ब्राउन होने तक भूनें. अब खोया में पिसा हुआ गुड़ डालें और अच्छे से मिलाएं. जब तक गुड़ पिघलकर खोया में पूरी तरह मिक्स न हो जाए. गुड़ और खोया के मिक्सर में कोको पाउडर डालें और गैस धीमी रखें, ताकि इसका टेस्ट बिल्कुल कड़वा न हो जाए. इसके बाद इसमें ऊपर से इलायची पाउडर और ड्राय फ्रूट्स डालकर अच्छी तरह चलाएं. जब मिक्सर कढ़ाही छोड़ने लगे और पूरी तरह से गाढ़ा हो जाए, तब गैस बंद कर दें. उसके बाद एक थाली में हल्का घी लगाकर मिक्सर को फैला दें और ऊपर से बराबर कर लें. थोड़ी देर इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए, जब यह ठंडा हो जाए तो इसे अपने हिसाब से किसी भी शेप में काट लें. काटने के बाद ऊपर से थोड़ा सा कोको पाउडर छिड़कें. वैलेंटाइन वीक में आप इसे दिल की शेप में भी काट सकते हैं.

जब आप इसे अपने पार्टनर को अपने हाथों से खिलाएंगे तो देसी स्वाद और प्यार का यह कॉम्बिनेशन उन्हें इमोशनल कर देगा.

