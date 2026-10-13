पुरानी चम्मच, कद्दूकस और बेलन से भी सजा सकते हैं घर! फेंकने के बजाय जान लें ये 10 कमाल के हैक्स, बदल जाएगी घर की रंगत

How To Reuse Old Kitchen Utensils: घर को खूबसूरत बनाने के लिए हर बार बाजार से महंगे डेकोरेशन आइटम खरीदने की जरूरत नहीं है. कई बार रसोई में रखी बेकार चीजें ही घर की सजावट में चार चांद लगा सकती हैं. पुराने चम्मच, खराब छलनी, जला हुआ फ्राइंग पैन और इस्तेमाल न होने वाले करछुल को अक्सर लोग कबाड़ समझकर फेंक देते हैं. लेकिन थोड़ी-सी क्रिएटिविटी दिखाकर इन्हें शानदार डेकोर आइटम में बदला जा सकता है.

और पढ़ें

खास बात ये है कि इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप भी कम खर्च में अपने घर को नया और एट्रेक्टिव लुक देना चाहते हैं, तो किचन के पुराने बर्तनों को फेंकने के बजाय इन 10 तरीकों से दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे आप पुराने बर्तनों से घर को चांद सा सुंदर बना सकते हैं.



1. पुरानी चम्मचों से सजाएं दीवार: अगर आपके पास पुराने स्टील या लकड़ी की चम्मचें रखी हैं, तो इनसे दीवार को खूबसूरती से सजा सकते हैं. चम्मचों को एक लकड़ी के बोर्ड पर फूल या किसी दूसरे डिजाइन में सजाएं. इन्हें चिपकाने के लिए किसी ग्ले का इस्तेमाल करें और एक सुंदर वॉल डेकोर तैयार किया जा सकता है. चाहें तो चम्मचों पर अपनी पसंद के रंग भी कर सकते हैं. इससे घर की नॉर्मल दीवार को नया लुक मिल जाएगा.

Advertisement

2. पुरानी छलनी में लगाएं पौधे: किचन में इस्तेमाल होने वाली पुरानी स्टील की छलनी को फेंकने के बजाय छोटे पौधे लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें मिट्टी भरकर मनी प्लांट या कोई छोटा सजावटी पौधा लगाएं. छलनी में पहले से छेद होते हैं, जिससे एक्स्ट्रा पानी निकलने में मदद मिलती है. इसे मजबूत रस्सी की मदद से बालकनी में लटकाया जा सकता है. इससे घर में हरियाली भी बढ़ेगी और पुरानी चीज का इस्तेमाल भी हो जाएगा.

3. पुराने ग्रेटर से बनाएं पेन स्टैंड: सब्जियां घिसने वाला पुराना ग्रेटर यानी कद्दूकस भी काम की चीज है. इसे अच्छी तरह साफ करके पेन, पेंसिल और पेंटिंग के ब्रश रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके छेदों की वजह से सामान ऑर्गनाइज रखने में मदद मिलेगी. इसे स्टडी टेबल या वर्क डेस्क पर रखा जा सकता है. हालांकि, इस्तेमाल से पहले इसके नुकीले किनारों को सुरक्षित करना न भूलें.

4. पुराने कांटे से बनाएं फोटो होल्डर: खाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पुराने स्टील के कांटे को भी डेकोरेशन में शामिल किया जा सकता है. इसे सावधानी से मोड़कर ऐसी शेप दी जा सकती है, जिसमें छोटी फोटो या कोई नोट टिक सके. इसके बाद इसे किसी मजबूत बेस पर लगा दें. इस तरह आपका फोटो होल्डर तैयार हो जाएगा, जिसे स्टडी टेबल या ऑफिस डेस्क पर रखा जा सकता है. कांटे को मोड़ते समय ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं और उसके नुकीले हिस्सों से चोट न लगे.

Advertisement

5. पुराने फ्राइंग पैन से बनाएं घड़ी: अगर आपका पुराना फ्राइंग पैन खाना बनाने के लायक नहीं बचा है, तो उसे दीवार घड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए पैन के बीच में घड़ी लगाने जितना बड़ा छेद करना होगा और उसमें घड़ी का सेट फिट करना होगा. आप चाहें तो पैन को अपनी पसंद के कलर भी कर सकते हैं. इस तरह पुरानी कड़ाही या फ्राइंग पैन को दीवार पर सजाने के लिए एक खूबसूरत घड़ी में बदला जा सकता है.

6. पुराने व्हिस्क से करें घर की सजावट: अंडे फेंटने या बैटर तैयार करने वाला व्हिस्क भी घर सजाने के काम आ सकता है. इसके अंदर छोटी एलईडी टी-लाइट रखकर इसे डेकोरेटिव लाइट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. इसकी तारों जैसी बनावट से रोशनी बाहर निकलती है, जिससे दीवार पर खूबसूरत पैटर्न बन सकते हैं. इसे बालकनी या किसी कोने में सजाया जा सकता है. इसमें असली मोमबत्ती का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे आग लगने का खतरा हो सकता है.

7. पुराने करछुल में उगाएं छोटे पौधे: पुराने करछुल को भी छोटे प्लांटर में बदला जा सकता है. इसके लिए करछुलों को किसी मजबूत लकड़ी के बोर्ड पर लगाएं और उनके कटोरे वाले हिस्से में थोड़ी मिट्टी भरकर छोटे पौधे लगाएं. पुदीना या धनिया जैसे पौधे इसमें लगाए जा सकते हैं. इसे रसोई की खिड़की या बालकनी में सजाने से घर में हरियाली बढ़ेगी. ध्यान रखें कि करछुल और बोर्ड इतने मजबूत हों कि मिट्टी और पौधों का वजन संभाल सकें.

Advertisement

8. पुराने चम्मच और कांटों से बनाएं विंड चाइम: अगर बालकनी को कुछ अलग अंदाज में सजाना चाहते हैं, तो पुराने चम्मच और कांटों से विंड चाइम बना सकते हैं. इसके लिए लकड़ी के गोल छल्ले में मजबूत धागों की मदद से चम्मच और कांटों को अलग-अलग ऊंचाई पर बांध दें. हवा चलने पर ये आपस में टकराएंगे, जिससे हल्की खनक सुनाई दे सकती है. इसे खिड़की या बालकनी में लटकाया जा सकता है. बस ध्यान रखें कि सभी चीजें मजबूती से बंधी हों.

9. पुराने बेलन से सजाएं किचन: कई घरों में पुराने लकड़ी के बेलन रखे होते हैं, जिनका इस्तेमाल अब नहीं किया जाता. इन्हें फेंकने के बजाय किचन की दीवार सजाने में इस्तेमाल कर सकते हैं. अलग-अलग शेप के बेलनों को दीवार पर एक खास पैटर्न में लगाएं. इससे किचन को देसी और ट्रेडिशनल लुक मिलेगा. खास बात ये है कि इसके लिए अलग से डेकोरेशन आइटम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

10. पुरानी छलनी से बनाएं लाइट शेड: पुरानी स्टील की बड़ी छलनी को लाइट शेड की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके छेदों से बल्ब की रोशनी बाहर निकलती है, जिससे दीवार और छत पर खूबसूरत डिजाइन बन सकते हैं. इसे किचन या डाइनिंग एरिया में सजाया जा सकता है. हालांकि, इसके लिए सुरक्षित फिटिंग और एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करें. छलनी को बल्ब से छूने न दें और बिजली से जुड़ा काम किसी इलेक्ट्रिशियन की मदद से ही करवाएं.

---- समाप्त ----