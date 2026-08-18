Artificial Jewellery Reuse Ideas: पुराने हार-टूटे झुमके फेंकें नहीं, घर सजाने में करें इस्तेमाल; 6 तरीके देंगे रॉयल लुक

Artificial Jewellery Reuse Ideas: आजकल सिर्फ सोना या डायमंड जूलरी ही नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल जूलरी भी खूब होती है. लेकिन धीरे-धीरे ये आर्टिफिशियल जूलरी अपनी रंगत खो देती है, जिसके बाद लोग इन्हें पहनना पसंद नहीं करते हैं. पुराने हार, टूटे झुमके, बेमेल चूड़ियां या ऐसे गहने जो अब पहनने लायक नहीं रहे, अक्सर जूलरी बॉक्स के किसी कोने में पड़े रहते हैं. कई बार इन जूलरी से लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें फेंकने का मन भी नहीं करता. लेकिन अगर इन्हें पहनना नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये किसी काम के नहीं हैं.



थोड़ी सी क्रिएटिविटी और छोटी-सी मेहनत से इन्हीं पुराने गहनों को घर की डेकोरेशन का खूबसूरत हिस्सा बनाया जा सकता है. आप इनका इस्तेमाल फोटो फ्रेम, पर्दों, ट्रे, फर्नीचर और कई दूसरी चीजों को सजाने में कर सकते हैं. खास बात ये है कि इसके लिए आपको बाजार से महंगी डेकोरेटिव आइटम्स खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. पुरानी जूलरी का सही तरीके से इस्तेमाल करके आप कम खर्च में घर को एक यूनिक, स्टाइलिश और थोड़ा रॉयल लुक दे सकते हैं.



1. फोटो फ्रेम को दें रॉयल लुक: घर में रखा नॉर्मल सा फोटो फ्रेम कुछ पुरानी जूलरी की मदद से बिल्कुल नया दिख सकता है. टूटे झुमके, मोती, चूड़ियां या हार के छोटे टुकड़े फ्रेम के किनारों पर चिपका दें. अलग-अलग डिजाइन और कलर्स को मिलाकर बनाया गया ये फ्रेम इसके अंदर लगी तस्वीर को भी खास बना देगा.

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2. पुराने हार से पर्दों को सजाएं: अगर आपके पास कोई लंबा मोतियों वाला हार या ऐसी चेन है जिसे अब पहनना पसंद नहीं करते, तो उसे पर्दे के टाई-बैक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे साधारण से पर्दों को भी थोड़ा शाही और स्टाइलिश लुक मिलेगा.

3. दीवार पर बनाएं आर्ट: पुराने ब्रोच, पेंडेंट, अंगूठियां और झुमकों को फेंकने के बजाय इनसे दीवार के लिए एक खूबसूरत आर्ट पीस बनाया जा सकता है. इन्हें किसी पुराने फोटो फ्रेम के अंदर फूल, तितली, दिल या अपनी पसंद की कोई शेप देकर सजाएं. ये DIY डेकोर घर की दीवार को बिल्कुल अलग लुक देगा.

4. साधारण ट्रे को बनाएं डिजाइनर: घर में रखी प्लेन सर्विंग ट्रे को भी पुरानी जूलरी से सजाया जा सकता है. इसके किनारों या बेस पर मोती, चेन और गहनों के छोटे टुकड़े चिपका सकते हैं. इससे ट्रे देखने में ज्यादा खूबसूरत लगेगी और इसे डेकोर पीस या छोटी चीजें रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

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5. फर्नीचर को दें नया अंदाज: पुरानी अलमारी, कैबिनेट या दराज के साधारण हैंडल देखकर बोर हो गए हैं? बड़े विंटेज ब्रोच या डेकोरेटिव अंगूठियों को नॉब की तरह इस्तेमाल करके इन्हें नया लुक दिया जा सकता है. छोटा सा चेंज पुराने फर्नीचर को भी कस्टम डिजाइन जैसा बना सकता है.

6. मोमबत्ती स्टैंड को बनाएं चमकदार: पुराने लॉकेट, पेंडेंट और मोतियों को कैंडल होल्डर के आसपास सजाकर एक खूबसूरत डेकोरेटिव पीस तैयार कर सकते हैं. मोमबत्ती जलाने पर इनकी चमक और भी अच्छी दिखाई देगी, जिससे कमरे में गर्म और खूबसूरत माहौल बनेगा.

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