पुराने कांच के जार से बनाएं खूबसूरत 'ऑटम ग्लोब', सूखे पत्तों और पानी से करें तैयार; हिलाते ही दिखेगा खूबसूरत नजारा

How To Make Autumn Globe: घर में रखे पुराने कांच के जार का इस्तेमाल अक्सर अचार, मसाले या दूसरी चीजें रखने के लिए किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी साधारण से जार को घर की सजावट का ऐसा खूबसूरत डेकोरेटिव पीस बनाया जा सकता है, जिसे देखकर हर कोई तारीफ करेगा? खास बात ये है कि इसके लिए आपको बाजार से महंगी डेकोरेटिव चीजें खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. पेड़ों से गिरे रंग-बिरंगे पत्ते, एक छोटी सी टहनी, कुछ कंकड़ और थोड़ी सी क्रिएटिविटी से आप घर पर ही एक शानदार और खूबसूरत ग्लोब तैयार कर सकते हैं.

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आमतौर पर स्नो ग्लोब में बर्फबारी जैसा नजारा दिखाई देता है, लेकिन इस DIY में आप सर्दियों की जगह पतझड़ यानी ऑटम का खूबसूरत नजारा बना सकते हैं. जैसे ही आप जार को हिलाएंगे, उसके अंदर छोटे-छोटे पत्ते तैरते नजर आएंगे और बीच में लगा छोटा पेड़ किसी मिनिएचर गार्डन जैसा लुक देगा. इसे सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल या घर के किसी खाली कोने में रखकर डेकोरेशन को खास बनाया जा सकता है. चलिए जानते हैं कैसे आप घर की पुरानी चीजों से बाजार जैसा खूबसूरत डेकोरेटिव पीस बना सकते हैं.



पुराने कांच के जार से डेकोरेटिव पीस बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?

साफ कांच का जार

जार को अच्छी तरह बंद करने वाला ढक्कन

छोटी और मजबूत टहनी

अलग-अलग रंगों वाले सूखे पत्ते

छोटे एकॉर्न या चीड़ के फल

छोटे-छोटे कंकड़

एक वाइन कॉर्क

ग्लिसरीन

पानी

ग्लू गन

पत्तों को छोटी शेप में काटने के लिए लीफ शेप पंच (ऑप्शनल)

बनाने का तरीका:

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1. सबसे पहले कांच के जार और उसके ढक्कन को अच्छी तरह साफ कर लें. अब बाहर से एक छोटी टहनी इकट्ठा करें, जो देखने में किसी छोटे पेड़ जैसी लगे. टहनी पर गंदगी या कीड़े नहीं होने चाहिए. पतझड़ के लाल, पीले, नारंगी और भूरे रंग के पत्ते इस डेकोरेटिव पीस को और खूबसूरत बना सकते हैं.

2. अब एक वाइन कॉर्क लें और उसके बीच में टहनी का निचला हिस्सा लगाएं. ग्लू गन की मदद से इसे बहुत ही मजबूती से चिपका दें. इसके बाद कॉर्क को जार के ढक्कन के बीचोंबीच चिपका दें. ध्यान रखें कि टहनी सीधी खड़ी हो और ढक्कन बंद करने पर जार के अंदर आसानी से फिट हो जाए.

3. अब पेड़ के आसपास एक छोटा सा नेचुरल नजारा तैयार करने की बारी है. इसके लिए टहनी के नीचे के हिस्से के आसपास छोटे कंकड़, एकॉर्न या चीड़ के छोटे फल चिपका सकते हैं. इससे ऐसा लगेगा, जैसे किसी छोटे पेड़ के आसपास जमीन और पत्थर मौजूद हों.

4. इसके बाद अलग-अलग कलर्स की पत्तों को लीफ शेप पंच की मदद से छोटी-छोटी शेप में काट लें. अगर आपके पास लाल, पीले और नारंगी रंग के पत्ते हैं, तो उनका इस्तेमाल जरूर करें. ये कलर्स पतझड़ का एहसास देने के साथ जार के अंदर के नजारे को भी अट्रैक्टिव बनाएंगे.

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5. अब जार के अंदर तैरते पत्तों वाला नजारा तैयार करना है. इसके लिए पानी को उबालकर ठंडा कर लें और फिर उसे जार में डालें. इसमें थोड़ी मात्रा में ग्लिसरीन मिलाएं. ग्लिसरीन पानी में तैरते छोटे कणों को धीमा करने में मदद कर सकती है, जिससे जार हिलाने पर पत्तों का नजारा ज्यादा देर तक दिखाई दे सकता है.

6. इसके बाद पानी में छोटे-छोटे पत्ते डाल दें. अब ढक्कन के किनारे पर वॉटरप्रूफ सीलेंट लगाकर उसे जार पर अच्छी तरह कस दें. डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल की गई चीजों और सीलेंट को पानी के कॉन्टैक्ट के लिए सुरक्षित होना चाहिए. ढक्कन बंद करने से पहले ये भी चेक कर लें कि टहनी या कॉर्क जार के मुंह में अटक तो नहीं रहे हैं.

7. सीलेंट को उसके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक पूरी तरह सूखने दें. इसके बाद जार को ध्यान से सीधा करें और हल्के से हिलाएं. पानी में तैरते रंग-बिरंगे पत्ते और बीच में खड़ा छोटा पेड़ मिलकर पतझड़ का खूबसूरत नजारा तैयार कर देंगे.

स्नो ग्लोब को और आकर्षक बनाने के लिए अपनाएं ये आइडिया

अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बना स्नो ग्लोब बाजार में मिलने वाले डेकोरेटिव पीस जैसा दिखे, तो इसके बेस को भी खास बना सकते हैं. इसके लिए ढक्कन के नीचे लकड़ी के छोटे गोल टुकड़े चिपकाकर उसे पेड़ के तने जैसा लुक दिया जा सकता है. लकड़ी पर नेचुरल छाल मौजूद हो, तो डेकोरेशन और भी अच्छी लगेगी.

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इसके अलावा ढक्कन पर छोटी-सी फेयरी हाउस की शेप, मिनिएचर गिलहरी या छोटी डेकोरेटिव चिड़िया भी लगा सकते हैं. इससे जार के अंदर का सीन किसी छोटी-सी जादुई दुनिया जैसा नजर आएगा. हालांकि, पानी के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली डेकोरेटिव चीजें ऐसी होनी चाहिए, जो पानी में खराब न हों और जिनका रंग न छूटे.

कहां रख सकते हैं खूबसूरत DIY स्नो ग्लोब?

इस पतझड़ वाले स्नो ग्लोब को लिविंग रूम की सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, बुकशेल्फ या घर के किसी खाली कोने में रख सकते हैं. त्योहारों के मौसम में इसे दूसरे डेकोरेटिव सामान के साथ रखकर भी डेकोरेशन को नया लुक दिया जा सकता है.

इस DIY की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें पुराने जार को फेंकने के बजाय दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है. नेचुरल पत्तों और टहनी से तैयार ये डेकोरेटिव पीस घर को अलग लुक देने के साथ आपकी क्रिएटिविटी भी दिखाएगी. थोड़े से सामान और कुछ समय की मदद से आप घर के लिए ऐसा डेकोर पीस बना सकते हैं, जो देखने में खूबसूरत हो और आपकी टेबल की डेकोरेशन में चार चांद लगा दे.

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