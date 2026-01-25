Dal vs Paneer: दाल या पनीर? तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर ने बताया कौन सा प्रोटीन है सबसे बेस्ट

हेल्दी और फिट शरीर के लिए डाइट में प्रोटीन का होना बेहद जरूरी है. प्रोटीन इम्यूनिटी मजबूत करने से लेकर मसल्स बनाने, भूख कंट्रोल करने और वजन मैनेज करने में अहम भूमिका निभाता है. वैसे तो प्रोटीन के कई सोर्स हैं लेकिन हर सोर्स एक जैसा फायदेमंद नहीं होता. अलग-अलग चीजों से मिलने वाले प्रोटीन की क्वालिटी और असर भी अलग-अलग होता है. ऐसे में लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि जो खाना वो खा रहे हैं उससे उन्हें प्रोटीन सही से मिल भी रहा है या नहीं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने हाल ही में प्रोटीन को लेकर लोगों की इस कन्फ्यूजन को दूर किया है. उन्होंने अलग-अलग प्रोटीन सोर्स को उनकी क्वालिटी और मात्रा के आधार पर रैंक किया है. इस लिस्ट को S, A, B, C और D कैटेगरी में बांटा गया है जिसमें S सबसे बेहतर और हाई प्रोटीन कैटेगरी है, जबकि D सबसे कम असरदार माना गया है. आइए जानते हैं कि प्रोटीन के मामले में सिद्धार्थ ने किसे बेहतर माना है और किसे सबसे कम रेटिंग दी है.

1. दाल

दाल लगभग हर भारतीय घर में रोज खाई जाती है, खासकर दाल-चावल के रूप में. लेकिन क्या यह प्रोटीन का बेहतर सोर्स है? इस पर सिद्धार्थ का कहना है कि दाल इनकम्प्लीट प्रोटीन होती है. यानी इससे मिलने वाला पूरा प्रोटीन शरीर ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता. इसी वजह से उन्होंने दाल को B कैटेगरी में रखा है.

2. ड्राई फ्रूट्स

ड्राई फ्रूट्स को आमतौर पर हेल्दी माना जाता है इसलिए लोगों को लगता है कि इनमें प्रोटीन भी भरपूर होता है. लेकिन सिद्धार्थ के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स से न के बराबर ही प्रोटीन मिल पाता है क्योंकि शरीर इससे मिलने वाले प्रोटीन का बहुत कम भाग ही सही से पचा पाता है. इसी कारण उन्होंने ड्राई फ्रूट्स को C कैटेगरी में रखा और कहा कि इन्हें प्रोटीन का मुख्य सोर्स नहीं मानना चाहिए.



3. ग्रीक योगर्ट

वहीं, ग्रीक योगर्ट को सिद्धार्थ ने प्रोटीन का बेस्ट सोर्स माना है. इसकी वजह साफ है. इसमें प्रोटीन की मात्रा काफी अच्छी होती है. करीब 100 ग्राम ग्रीक योगर्ट में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है. इसी कारण इसे उन्होंने A कैटेगरी में रखा है.

4. प्रोटीन बिस्किट

आजकल बाजार में कई बिस्किट ऐसे मिलते हैं जिन पर ‘प्रोटीन’ लिखा होता है. लेकिन सिद्धार्थ ने इन्हें लेकर साफ चेतावनी दी है. उनका कहना है कि कोई भी बिस्किट अगर खुद को प्रोटीन से भरपूर बताता है तो उससे दूरी बनाकर रखें. उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स को सीधे D कैटेगरी में रखा है.

5. पनीर / टोफू

सबसे बेहतर प्रोटीन सोर्स के तौर पर ट्रेनर ने पनीर और टोफू को S कैटेगरी में रखा है. ये शरीर को अच्छा और इस्तेमाल करने लायक प्रोटीन देते हैं. उन्होंने यह भी सलाह दी कि अगर लो-फैट पनीर लिया जाए तो यह और भी हेल्दी ऑप्शन बन जाता है.