एनीमिया के लिए 'रामबाण' है मेथी पत्तियां! आचार्य बालकृष्ण ने बताया सर्दियों में खून बढ़ाने का देसी उपाय

आज के समय में एनीमिया यानी खून की कमी करोड़ों लोगों की समस्या बन चुका है. थकान, कमजोरी, चक्कर आना या चेहरे का पीलापन ये इसके सबसे आम और अनदेखा कर दिए जाने वाले लक्षण हैं. कई लोग महीनों तक इन संकेतों को नजरअंदाज करते रहते हैं और शरीर अंदर ही अंदर थोड़ा-थोड़ा करके कमजोर होता जाता है.

खून की कमी दूर करने के लिए लोग तरह-तरह की दवाएं खाते हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत से लोग घरेलू और नेचुरल उपायों को खोजते रहते हैं. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, आयुर्वेद आचार्य बालकृष्ण ने अपने इंस्टाग्राम पर खून की कमी दूर करने का एक बहुत ही आसान उपाय बताया है. उनका कहना है कि सर्दियों में घर में बनने वाली साधारण मेथी की सब्जी एनीमिया से लड़ने में बेहद कारगर साबित हो सकती है.



कैसे दूर करती है खून की कमी?

आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि मेथी सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये खून की कमी को दूर करने में भी बड़ी भूमिका निभाती है. इसमें आयरन, फाइबर और कई जरूरी मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर में खून बनाने के प्रॉसेस को तेज करते हैं. मेथी खाने से न सिर्फ कमजोरी दूर होती है, बल्कि शरीर को एनर्जी भी मिलती है.

उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति हफ्ते में दो से तीन बार मेथी की सब्जी या मेथी पराठा खाए तो धीरे-धीरे खून की कमी कम हो सकती है और शरीर पहले से ज्यादा मजबूत महसूस होने लगता है. साथ ही मेथी पाचन को भी बेहतर बनाती है और शरीर में सूजन को कम करती है.



1. आयरन का भरपूर खजाना है मेथी

आचार्य बालकृष्ण बताते हैं कि मेथी की पत्तियां आयरन का बेहतरीन सोर्स हैं. रोजाना इसके साग या सब्जी का सेवन करने से शरीर में खून बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है. जिन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान खून की कमी होती है या जिन बच्चों में हीमोग्लोबिन लेवल कम रहता है, उनके लिए मेथी बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है. आयरन की कमी पूरी होने पर शरीर में एनर्जी बढ़ती है और लगातार रहने वाली थकान में भी काफी राहत मिलती है.

2. शरीर को देती है नैचुरल स्ट्रेंथ

मेथी सिर्फ खून ही नहीं बढ़ाती, बल्कि पूरे शरीर को अंदर से ताकत देती है. इसमें मौजूद विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की कमजोरी को दूर करते हैं और स्टैमिना बढ़ाते हैं. नियमित रूप से मेथी खाने से मसल्स और हड्डियां मजबूत होती हैं और शरीर का मेटाबॉलिजम भी बूस्ट होता है. आचार्य बालकृष्ण कहते हैं, 'अगर आपको अक्सर कमजोरी महसूस होती है, तो अपनी डाइट में मेथी को जरूर शामिल करें.'

कैसे करें सेवन?

मेथी के फायदे तभी मिलते हैं जब उसे सही तरीके से खाया जाए. इसे रोज अपनी डाइट में शामिल करना बहुत आसान है. आप मेथी को इन तरीकों से खा सकते हैं.

मेथी की सब्जी

मेथी का साग

मेथी पराठा

दाल में मेथी मिलाकर

मेथी दाना भिगोकर

सलाद में मिलाकर

कई लोग मेथी को कच्चे रूप में सलाद में डालते हैं, जिससे इसके पोषक तत्व सीधे शरीर को मिलते हैं और असर और भी जल्दी दिखता है.

