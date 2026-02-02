ऋतिक रोशन की बॉडी का 'देसी' सीक्रेट, वर्कआउट के बाद खाते हैं इस आटे की रोटी, जानें फायदे

Hrithik Roshan Post Workout Meal: बॉलीवुड की दुनिया के ग्रीक गॉड कहलाने वाले ऋतिक रोशन अपनी दमदार बॉडी और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं. कृष एक्टर जैसी बॉडी हर कोई चाहता है, अक्सर ही एक्टर सोशल मीडिया पर अपनी एक्सरसाइज करते हुए फोटोज और वीडियो फैंस के साथ शेयर करते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने पोस्ट-वर्कआउट मील की एक झलक दिखाई, जिसमें देसी और हेल्दी खाने का बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिखा.

फिटनेस आइकन ऋतिक का यह मील न सिर्फ टेस्टी है, बल्कि शरीर को ताकत और एनर्जी देने वाला भी है. आइए जानते हैं कि ऋतिक रोशन अपने पोस्ट वर्कआउट में क्या-क्या खाते हैं और इससे शरीर को क्या फायदे मिलते हैं.

ऋतिक का पोस्ट वर्कआउट मील

ऋतिक रोशन ने एक प्लेट की फोटो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है, जिसमें ज्वार की रोटी, भिंडी, चुकंदर, बैंगन, पापड़ी और लौकी, एग व्हाइट और दाल नजर आ रहे हैं.

ज्वार की रोटी खाने के फायदे

ऋतिक के इस मील की सबसे खास चीज है ज्वार की रोटी. ज्वार ग्लूटेन-फ्री अनाज है, जो डाइजेशन में आसान होता है. इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और वजन कंट्रोल करने में मदद करता है. ज्वार की रोटी ब्लड शुगर को भी बैलेंस रखने में मददगार मानी जाती है, इसलिए यह फिटनेस फ्रीक्स की पहली पसंद बन चुकी है.

इसके साथ ऋतिक भिंडी, चुकंदर, बैंगन, पापड़ी और लौकी जैसी सब्जियां खाते हैं. भिंडी फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो डाइजेशन को बेहतर रखती है. चुकंदर शरीर में खून की मात्रा बढ़ाने और स्टैमिना सुधारने में मदद करता है.

बैंगन में मौजूद पोषक तत्व दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं. पापड़ी और लौकी हल्की सब्जियां हैं, जो शरीर को हाइड्रेट रखती हैं और कैलोरी में कम होती हैं, इसलिए वर्कआउट के बाद यह एकदम सही ऑप्शन हैं.

ऋतिक के पोस्ट वर्कआउट मील में एग व्हाइट और दाल भी शामिल हैं. एग व्हाइट प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है, जो मसल्स की रिकवरी और ग्रोथ में मदद करता है. वहीं दाल में मौजूद प्लांट-बेस्ड प्रोटीन और फाइबर शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं.

फिटनेस के लिए देसी चीजें हैं बेस्ट

ऋतिक रोशन के पोस्ट वर्कआउट मील ने साबित कर दिया है कि फिट रहने के लिए महंगे या विदेशी खाने की जरूरत नहीं होती है. देसी अनाज, ताजी सब्जियां और प्रोटीन से भरपूर फूड ही एक हेल्दी बॉडी का असली राज हैं, अगर आप भी वर्कआउट के बाद बैलेंस फूड अपनाते हैं, तो फिटनेस और एनर्जी दोनों में फर्क साफ नजर आएगा.





