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100 रुपये में खरीद लीजिए AC के आउटडोर यूनिट का कवर, बच जाएगा हजारों का खर्च

सर्दियों में एसी बंद रहने पर उसके आउटडोर यूनिट पर धूल, स्मॉग और नमी का असर पड़ सकता है. ऐसे में करीब 100 रुपये का कवर यूनिट को बाहरी गंदगी से बचाने में मदद कर सकता है. जानिए कवर लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और एसी की देखभाल कैसे करें.

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बाजार में एसी के आउटडोर यूनिट के लिए अलग-अलग कीमतों पर कवर मिलते हैं. ( Photo: ITG)
बाजार में एसी के आउटडोर यूनिट के लिए अलग-अलग कीमतों पर कवर मिलते हैं. ( Photo: ITG)

सर्दियों में ज्यादातर घरों में एसी का इस्तेमाल काफी कम हो जाता है. ऐसे में लोग एसी को बंद करके छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाहर लगे आउटडोर यूनिट पर धूल, धुआं, स्मॉग और नमी का असर पड़ सकता है. लंबे समय तक देखभाल नहीं होने पर यूनिट के कुछ हिस्सों में जंग लगने का खतरा भी रहता है. इससे एसी की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है और खराबी आने पर मरम्मत में हजारों रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं. ऐसे में करीब 100 रुपये का एसी कवर आपके काम आ सकता है.

एसी के आउटडोर यूनिट पर क्यों जरूरी है कवर?
एसी का आउटडोर यूनिट घर के बाहर लगा होता है, इसलिए उस पर मौसम का सीधा असर पड़ता है. सर्दियों में हवा के साथ आने वाली धूल और प्रदूषण इसकी बाहरी सतह पर जमा हो सकते हैं. अगर यूनिट ऐसी जगह लगा है, जहां बारिश या नमी भी पहुंचती है, तो धातु के कुछ हिस्सों में जंग लगने का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में आउटडोर यूनिट के लिए सही कवर इस्तेमाल करने से धूल और गंदगी से बचाव में मदद मिल सकती है. इससे सर्दियों के बाद एसी चलाने से पहले यूनिट की सफाई करना भी आसान हो सकता है.

100 रुपये का कवर कैसे आएगा काम?
बाजार में एसी के आउटडोर यूनिट के लिए अलग-अलग कीमतों पर कवर मिलते हैं. कुछ साधारण कवर करीब 100 रुपये में भी मिल सकते हैं, हालांकि कीमत उनके आकार, सामग्री और क्वालिटी पर निर्भर करती है. कवर यूनिट की बाहरी सतह पर धूल और गंदगी जमा होने से बचाने में मदद कर सकता है. इससे एसी की देखभाल करना आसान हो सकता है. हालांकि, यह जरूरी नहीं कि केवल कवर लगाने से एसी की हर तरह की खराबी या मरम्मत का खर्च बच जाए. एसी में तकनीकी खराबी, गैस लीक या बिजली से जुड़ी समस्या होने पर अलग से जांच और मरम्मत की जरूरत पड़ सकती है.

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कवर लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान
एसी के आउटडोर यूनिट पर कवर लगाते समय उसके आकार और सामग्री का ध्यान रखना जरूरी है. कवर यूनिट पर ठीक से फिट होना चाहिए और उसमें नमी जमा नहीं होनी चाहिए. अगर यूनिट लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो भी समय-समय पर उसकी स्थिति की जांच करते रहें. सबसे जरूरी बात यह है कि एसी चालू करने से पहले कवर हटा दें, जब तक कि निर्माता ने उस खास कवर को एसी चलते समय इस्तेमाल करने की अनुमति न दी हो. आउटडोर यूनिट को काम करते समय हवा आने-जाने की सही जगह चाहिए. ऐसे में गलत तरीके से कवर लगाना एसी के कामकाज को प्रभावित कर सकता है.

कुल मिलाकर, करीब 100 रुपये का एसी कवर सर्दियों में आउटडोर यूनिट की देखभाल करने का एक आसान तरीका हो सकता है. यह धूल और गंदगी से बचाव में मदद कर सकता है, लेकिन एसी को लंबे समय तक सही हालत में रखने के लिए समय-समय पर सफाई और सर्विसिंग भी जरूरी है.

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