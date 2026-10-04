VIDEO: स्कूटी के अंदर छिपा था 8 फीट लंबा सांप, पास जाने की किसी की नहीं हुई हिम्मत

हल्द्वानी के हीरानगर क्षेत्र में घर के बाहर खड़ी एक स्कूटी में अचानक 8 फीट लंबा सांप घुस गया. वाहन के अंदर इतने बड़े सांप को देखकर आसपास के लोगों के होश उड़ गए. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और इलाके में अफरातफरी की स्थिति बन गई.

और पढ़ें

लोगों ने जब स्कूटी के भीतर सांप को देखा तो कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका. इस दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में स्कूटी के अंदर सांप की मौजूदगी देखकर लोगों की बेचैनी साफ नजर आ रही है.

यह भी पढ़ें: चिता पर रखे शवों को बहा ले गई उफनती नदी... हल्द्वानी में खौफनाक मंजर, परिजनों में मचा कोहराम

घटना की सूचना मिलने के बाद स्नेक कैचर और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने स्कूटी को सावधानी से चेक किया और सांप को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की. वाहन के भीतर सांप के छिपे होने के कारण रेस्क्यू टीम को भी काफी सावधानी बरतनी पड़ी.

देखें वीडियो...

Advertisement

आधे घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला

स्नेक कैचर और वन विभाग की टीम ने करीब आधे घंटे तक कड़ी मशक्कत की. काफी प्रयास के बाद 8 फीट लंबे सांप को स्कूटी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. सांप के बाहर आने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली.

बताया जा रहा है कि बरसात के मौसम में सांप अक्सर सूखी और गर्म जगह की तलाश में वाहनों के अंदर घुस जाते हैं. स्कूटी भी सांप के लिए ऐसी ही सुरक्षित जगह बन गई थी. हालांकि समय रहते लोगों की नजर पड़ गई और उसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया गया.

रेस्क्यू के बाद सांप को जंगल में छोड़ दिया गया. इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और स्कूटी के अंदर छिपे 8 फीट के सांप को देखकर लोग हैरानी जता रहे हैं.

---- समाप्त ----